Το Σόι Σου: Επίσημο, αυτό είναι το trailer για τα νέα επεισόδια

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν στην τηλεόραση μετά από έξι και πλέον χρόνια με τον Alpha να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για τον νέο κύκλο από «Το Σόι Σου».

Η φωτογραφία όλων των πρωταγωνιστών από τις δύο οικογένειες, φιγουράρει στο βίντεο, με τους βασικούς πρωταγωνιστές «Σάββα» και «Λυδία» να λένε πως... μαζεύτηκαν και πάλι όλοι μαζί!

Ήδη τα σχόλια στο YouTube του σταθμού είναι δεκάδες με τους τηλεθεατές να αδημονούν την επιστροφή της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς που έριξε αυλαία τον Ιούνιο του 2019.

Το Σόι Σου: Ποιοι συμμετέχουν στη νέα σεζόν

Η σειρά επιστρέφει με 60 επεισόδια που μάλλον θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα. Στο πρωταγωνιστικό καστ θα δούμε ξανά όλους τους ηθοποιούς που έπαιζαν στο φινάλε του 5ου κύκλου όπως: τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου, τον Παύλο Ορκόπουλο, τη Ρένια Λουιζίδου και τον Γιώργο Γιαννόπουλο, ενώ θα προστεθούν και νέοι ρόλοι. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει και πάλι ο Σταμάτης Πατρώνης.

Όσον αφορά το πότε θα απολαύσουμε την πρεμιέρα της σειράς, σύμφωνα με απάντηση του καναλιού «Όλα είναι ανοιχτά!» αφού σύμφωνα με το αρχικό πλάνο είχε προγραμματιστεί για το β’ μισό της σεζόν, τον Φεβρουάριο του 2026, όμως αν οι ανάγκες του προγράμματος είναι τέτοιες δεν αποκλείεται το «Σόι» να βγει στον αέρα ακόμη και μέσα στον Οκτώβρη.