Το Σόι σου: Επιστρέφει με διπλό επεισόδιο - Ποια ημέρα και τι ώρα ξεκινάει ο νέος κύκλος

Η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» συνεχίζεται και φέτος στον Alpha με νέο κύκλο επεισοδίων.
Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν θριαμβευτικά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο!
Τα δύο σόγια είναι έτοιμα να μας χαρίσουν άφθονες στιγμές γέλιου μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις. Καθώς όλοι ξέρουμε πως όταν συναντιούνται όλοι μαζί, δημιουργείται το απόλυτο οικογενειακό χάος!
Και μπορεί οι αγαπημένοι μας ήρωες να μεγαλώνουν, να αλλάζουν, να αποκτούν νέες υποχρεώσεις, υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό: η μοναδική αγάπη που τους ενώνει.
Ετοιμαστείτε για τις νέες περιπέτειες των πιο λατρεμένων χαρακτήρων της ελληνικής τηλεόρασης.
Οι συντελεστές της σειράς
Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης
Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης
Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής
Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα
Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος
Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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