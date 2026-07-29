Τηλεθέαση: Το Ευτυχισμένοι Μαζί «έκλεψε» την πρωτιά από το Σόι σου

Η μάχη της τηλεθέασης συνεχίζεται και το καλοκαίρι παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο τον πρώτο λόγο έχουν οι επαναλήψεις αγαπημένων σειρών, με την «κλασική» σειρά του Mega, «Ευτυχισμένοι Μαζί» να κοντράρεται καθημερινά στην prime time ζώνη με το δυνατό χαρτί του Alpha, «Το Σόι σου».

Δείτε επίσης - QUIZ: Πόσο καλά ξέρεις το Ευτυχισμένοι Μαζί;

Το Ευτυχισμένοι Μαζί προβάλλεται καθημερινά στις 21:50 με διπλό επεισόδιο και βρίσκει απέναντί του το ένα από τα τέσσερα επεισόδια που προβάλλει ο Alpha καθημερινά της σειράς «Το Σόι σου» που ξεκινάει στις 22:15, αμέσως μετά την επανάληψη του «Μπαμπά, Σ'αγαπώ».

Καθε βράδυ έχουμε ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο σειρών όσον αφορά την τηλεθέαση με το «Σόι Σου» τις περισσότερες φορές - μέχρι στιγμής - να κερδίζει την πρωτιά έστω και με μικρή διαφορά, ενίοτε.

Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας (28/7) το Ευτυχισμένοι Μαζί ανέβηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με μέσο όρο 16,4% και τηλεθέαση μέσου λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό) 4,4% σε αντίθεση με το Σόι σου που σημείωσε 13,6% αντίστοιχα και τηλεθέαση μέσου λεπτού 3,9%.

Και για να έχουμε πληρέστερη εικόνα της μικρής διαφοράς στα νούμερα τηλεθέασης των δύο σειρών, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα ποσοστά και των δύο την προηγούμενη εβδομάδα, από Δευτέρα 20 έως και Παρασκευή 24 Ιουλίου:

Το Σόι σου (Μερίδιο - Μέσος Όρος)

Δευτέρα 20/7: 4,1% - 13,9%

Τρίτη 21/7: 4,3% - 14,9%

Τετάρτη 22/7: 13,8% - 4,0%

Πέμπτη 23/7: 13,1% - 4,0%

Παρασκευή 24/7: 4,5% - 13,9%

Ευτυχισμένοι Μαζί (Μερίδιο - Μέσος Όρος)

Δευτέρα 20/7: 4,0% - 14,6%

Τρίτη 21/7: 3,9% - 14,3%

Τετάρτη 22/7: 3,6% - 12,7%

Πέμπτη 23/7: 3,9% - 13,7%

Παρασκευή 24/7: 4,1% - 13,5%