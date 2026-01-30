Hotel Ελβίρα, Τρομεροί Γονείς και 5 σειρές που δεν άντεξαν στη μάχη της τηλεθέασης και βγήκαν από την prime time

Η φετινή σεζόν έχει χαρακτηριστεί από τους ανθρώπους της τηλεόρασης ιδιαίτερα δύσκολη και βλέπουμε τα κανάλια ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά να αλλάζουν ξανά και ξανά το πρόγραμμά τους προκειμένου να βρουν τη χρυσή τομή, ώστε να κερδίσουν τη μάχη της τηλεθέασης.

Έτσι, είναι αναπόφευκτο κάποιες σειρές που δεν σημειώνουν υψηλά νούμερα να μεταφέρονται σε λιγότερο ανταγωνιστικές ζώνες σε μια ελπίδα των υπευθύνων να ανακάμψουν στους πίνακες τηλεθέασης.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε νέες ελληνικές σειρές Α' προβολής να βγαίνουν εντελώς από την prime time ζώνη και να παίζονται στην απογευματινή ή τη late night ζώνη μέχρις ότου ολοκληρωθούν, συνήθως νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ας δούμε στη συνέχεια δύο φετινές και πέντε παλαιότερες σειρές που λόγω χαμηλής τηλεθέασης σταμάτησαν να προβάλλονται στην prime time ζώνη από ένα σημείο και μετά.

Hotel Ελβίρα

Όταν ξεκίνησε στις αρχές της σεζόν, το Hotel Ελβίρα κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού και έδειχνε ότι θα μπορούσε να καλύψει το κενό που είχε δημιουργηθεί από την έλλειψη νέων επεισοδίων του Έχω Παιδιά που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (1/2) στις 21.00 στο Mega.

Ωστόσο, με το πέρασμα των εβδομάδων το ενδιαφέρον μάλλον άρχισε να χάνεται, ενώ από τον Νοέμβριο και μετά που εντάχθηκε το Μια Νύχτα Μόνο στο πρόγραμμα του Mega, ο αριθμός των επεισοδίων που προβάλλονταν μειώθηκε.

Μετά από κάποιες αλλαγές στις ημέρες και ώρα προβολής η σειρά κατέληξε στο βράδυ του Σαββάτου με την τηλεθέαση να έχει πέσει και τελικά από το Σάββατο 31/1 μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στην απογευματινή ζώνη του Mega και συγκεκριμένα στις 17.20.

Τρομεροί Γονείς

Αν και ξεκίνησε με σχετικά καλά νούμερα τηλεθέασης και παιζόταν κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20.00 στον Alpha, και εδώ σιγά σιγά το ενδιαφέρον του κοινού χάθηκε, ενώ αρκετοί χρήστες στο X το συνέκριναν με το Έχω Παιδιά του Mega λέγοντας πως προτιμούν το δεύτερο.

Όσο περνούσαν οι εβδομάδες τα νούμερα τηλεθέασης της σειράς κινούνταν σε χαμηλότερα επίπεδα και έτσι αρχής γενομένης από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο οι Τρομεροί Γονείς μεταδίδονται κάθε Σάββατο και Κυριακή στην απογευματινή ζώνη του σταθμού στις 17.50.

Τη θέση τους στις 20.00 και τις δύο μέρες έχει πάρει το Σόι Σου σε επανάληψη που είναι η «Βίβλος» του Alpha αφού ό,τι ώρα και αν παίξει, σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Κακός Βεζίρης

Μετά την τεράστια επιτυχία των «Μεν και Δεν», ο Χάρης Ρώμας και η Άννα Χατζησοφιά μετακομίζουν στο Mega και γράφουν τον «Κακό Βεζίρη», ο οποίος προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1997-1998.

Ωστόσο, τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τα αναμενόμενα, ενώ την ίδια στιγμή το περιεχόμενο της σειράς που σατίριζε τα κακώς κείμενα της πολιτικής σκηνής φέρεται να είχε ενοχλήσει κάποια πολιτικά πρόσωπα, ενώ κάποιες σκηνές λογοκρίθηκαν από το ΕΣΡ, αλλά και από τον ίδιο τον σταθμό.

Τελικά από ένα σημείο και μετά το Mega έβγαλε τη σειρά από την prime time ζώνη και την έδειχνε κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 19.15 απέναντι από τη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου που τότε έσκιζε σε τηλεθέαση με αποτέλεσμα να την «κάψει» εντελώς.

Η Μάγισσα - Φλεγόμενη Καρδιά

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει η Μάγισσα με την Έλλη Τρίγγου, ξεπερνώντας σε τηλεθέαση μέχρι και τον Σασμό, ο ΑΝΤ1 έδωσε το πράσινο φως για μια δεύτερη σεζόν που θα μας έδειχνε το παρελθόν, ενώ οι δημιουργοί είχαν κάνει λόγο και για τρίτη σεζόν που θα μας ταξίδευε στο μέλλον.

Στον δεύτερο κύκλο πρωταγωνίστρια ήταν η Μαρία Κίτσου, το καστ ανανεώθηκε, αλλά δυστυχώς δεν ίσχυσε το ίδιο και για το ενδιαφέρον του κοινού που δεν ακολούθησε τη σειρά.

Έτσι, αν και αρχικά η Μάγισσα παιζόταν κάθε Δευτέρα στις 22.30, μετά από λίγο καιρό μεταφέρθηκε τις Κυριακές την ίδια ώρα και όταν ο σταθμός είδε ότι ούτε τότε η τηλεθέαση ανέβηκε, τη μετέφερε γύρω στα μεσάνυχτα, πότε λίγο πριν, πότε λίγο μετά.

Μάλιστα, κάποια στιγμή την άνοιξη την απέσυρε για εβδομάδες από το πρόγραμμά του για να την επαναφέρει στα μέσα Ιουλίου οπότε και προβλήθηκαν τα τελευταία επεισόδια και έπεσαν οριστικά τίτλοι τέλους, ενώ στο μεσοδιάστημα είχαν επιστρατευθεί ηθοποιοί από τον Α' κύκλο και τις Άγριες Μέλισσες σε μια προσπάθεια των δημιουργών η σειρά να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Γλυκάνισος

Μετά την επιτυχία που σημείωσαν οι Άγριες Μέλισσες, ο Σασμός και η Γη της Ελιάς, ο ΣΚΑΪ θέλησε την τηλεοπτική σεζόν 2022- 2023 να εντάξει επίσης στην prime time ζώνη του μια ελληνική δραματική σειρά, δεδομένου ότι το κοινό έδειχνε να είχε κουραστεί από τα ριάλιτι που παίζονταν μέχρι τότε εκείνη την ώρα.

Έτσι, επιλέχτηκε η σειρά «Γλυκάνισος» με την ιστορία να λαμβάνει χώρα στη Λέσβο και να εξιστορεί τον «απαγορευμένο» έρωτα ενός πλούσιου Μυτιληνιού, του Στρατή και μιας Σύριας πρόσφυγα, της Ραζάν.

Αν και το καστ απαρτιζόταν από πολλούς γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς και παρά το γεγονός ότι ο σταθμός προμόταρε τη σειρά με το παραπάνω ήδη από πριν καλοκαίρι, τα ποσοστά τηλεθέασης ήδη από τα πρώτα επεισόδια ήταν μονοψήφια και σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο ΣΚΑΪ άλλαξε τις ημέρες προβολής, ελπίζοντας πως η τηλεθέαση θα βελτιωθεί, αλλά κάτι τέτοιο δε συνέβη με αποτέλεσμα ο «Γλυκάνισος» να ολοκληρωθεί πρόωρα με τα τελευταία επεισόδια να προβάλλονται τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Πανθέοι

Η πορεία του «Γλυκάνισου» δεν αποθάρρυνε τον ΣΚΑΪ και έτσι την επόμενη τηλεοπτική σεζόν ξανατόλμησε να εντάξει ελληνική δραματική σειρά στην prime time ζώνη του, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά το εγχείρημα θα πετύχει.

Ο λόγος για το ριμέικ της παλαιότερης σειράς της ΕΡΤ, «Οι Πανθέοι» που είχε προβληθεί με τεράστια επιτυχία στα '70s με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη, η οποία έπαιξε και στην εκδοχή του ΣΚΑΪ αν και διαφορετικό ρόλο.

Οι «Πανθέοι» ήταν βασισμένοι στο μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη και παρά το γεγονός ότι πάλι έγινε πολύ πρόμο από τον σταθμό και πολλοί τηλεθεατές μεγαλύτερης ηλικίας περίμεναν να δουν πώς θα ήταν η νέα σειρά, αυτό δεν αποτυπώθηκε στα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία ήταν ικανοποιητικά μόνο στα πολύ πρώτα επεισόδια.

Στην πορεία η τηλεθέαση σιγά σιγά έπεσε και άλλο με τη σειρά να μην μπορεί να χτυπήσει τον ανταγωνισμό στην prime time ζώνη και τελικά ο ΣΚΑΪ να τη βγάζει εντελώς από αυτή και να τη βάζει τα απογεύματα του Σαββατοκύριακο μέχρις ότου ολοκληρωθεί.

Ταμπού

Μετά την επιτυχία της «Γης της Ελιάς» και του «Famagusta», ο Ανδρέας Γεωργίου και η Βάνα Δημητρίου δημιούργησαν για το Mega τη σειρά «Ταμπού» που ξεκίνησε να προβάλλεται τον Σεπτέμβριο του 2024 τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τα αναμενόμενα, κινήθηκαν σε χαμηλότερα από το αναμενόμενο επίπεδα με αποτέλεσμα ο σταθμός να αρχίσει να αλλάζει τις ημέρες και τις ώρες προβολής των επεισοδίων, να προβάλλει λιγότερα επεισόδια την εβδομάδα και τελικά να μεταδίδει τη σειρά μία φορά την εβδομάδα και μάλιστα, στη late night ζώνη έως ότου πέσουν πρόωρα τίτλοι τέλους.