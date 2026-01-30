Μενού

Το Σόι Σου νίκησε και τον Παναθηναϊκό στη μάχη της τηλεθέασης - Πρώτη και με διαφορά η σειρά του Alpha

Το Σόι σου νίκησε στη μάχη της τηλεθέασης ακόμα και τον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα. Τα νούμερα σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

Ανίκητο στη μάχη της τηλεθέασης το «Σόι Σου» στον Alpha αφού ακόμα και απέναντι στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα, η σειρά του Alpha βγήκε πρώτη και με αρκετές μονάδες διαφορά από τον αγώνα.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το Σόι Σου συγκέντρωσε μέσο όρο 22,7% και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού 16,1%, ενώ στο γενικό σύνολο η κωμική σειρά του Alpha σημείωσε 21,3% και ο αγώνας 18,4%.

Από κει και πέρα στο δυναμικό κοινό τρίτο τερμάτισε το MasterChef με 13,8%, τέταρτος ο Άγιος Έρωτας με 13,3% και στην πέμπτη θέση βρέθηκε το Μια Νύχτα Μόνο με 9,2%.

Στο γενικό σύνολο τώρα τρίτος ήρθε ο Άγιος Έρωτας με 16,9%, τέταρτο το Μια Νύχτα Μόνο με 15%, ενώ στην πέμπτη θέση βρέθηκε το MasterChef με μέσο όρο 12,7%.

