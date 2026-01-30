Το Σόι Σου νίκησε και τον Παναθηναϊκό στη μάχη της τηλεθέασης - Πρώτη και με διαφορά η σειρά του Alpha

Ανίκητο στη μάχη της τηλεθέασης το «Σόι Σου» στον Alpha αφού ακόμα και απέναντι στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα, η σειρά του Alpha βγήκε πρώτη και με αρκετές μονάδες διαφορά από τον αγώνα.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το Σόι Σου συγκέντρωσε μέσο όρο 22,7% και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού 16,1%, ενώ στο γενικό σύνολο η κωμική σειρά του Alpha σημείωσε 21,3% και ο αγώνας 18,4%.

Από κει και πέρα στο δυναμικό κοινό τρίτο τερμάτισε το MasterChef με 13,8%, τέταρτος ο Άγιος Έρωτας με 13,3% και στην πέμπτη θέση βρέθηκε το Μια Νύχτα Μόνο με 9,2%.

Στο γενικό σύνολο τώρα τρίτος ήρθε ο Άγιος Έρωτας με 16,9%, τέταρτο το Μια Νύχτα Μόνο με 15%, ενώ στην πέμπτη θέση βρέθηκε το MasterChef με μέσο όρο 12,7%.