Αγριεύει η μάχη της τηλεθέασης: Γιατί ο Alpha αλλάζει ημέρες προβολής το Σόι Σου

Από την προηγούμενη εβδομάδα οι ελληνικές σειρές έχουν επιστρέψει με νέα επεισόδια και με μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές στην ημέρα και την ώρα προβολής τους με τους σταθμούς να αβαντάρουν όσες αποδείχθηκαν από τις αρχές της σεζόν μέχρι τα Χριστούγεννα «δυνατά χαρτιά» από πλευράς τηλεθέασης.

Για τον Alpha άσοι στο μανίκι αποδείχθηκαν το «Να Μ'αγαπάς» και το «Σόι Σου» που επανήλθε έξι χρόνια μετά την προβολή του φινάλε της πέμπτης σεζόν.

Μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων από τη μία το «Να Μ'αγαπάς» παιζόταν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.00 κοντράροντας στα ίσα και πολλές φορές ξεπερνώντας σε τηλεθέαση τα δελτία ειδήσεων, αλλά ενίοτε και το Ράδιο Αρβύλα, από την άλλη τα νέα επεισόδια της σειράς «Το Σόι Σου» παίζονταν κάθε Παρασκευή από τις 20.00 έως τις 22.00. Το διπλό επεισόδιο χτυπούσε 30άρια και βάλε σε τηλεθέαση, νούμερα που είχαμε χρόνια να δούμε σε ελληνική σειρά.

Την ίδια στιγμή στο Mega, εκτός από τη «Γη της Ελιάς», δυνατό χαρτί από πλευράς τηλεθέασης έχει αποδειχθεί το «Μια Νύχτα Μόνο» με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρη Λάλο, το οποίο από τον Νοέμβριο που ξεκίνησε είχε συνεχώς ανοδική πορεία με αποτέλεσμα να κλέβει πρωτιές από τον «Άγιο Έρωτα» που μέχρι τότε τις είχε στο τσεπάκι.

Για τη δε «Γη της Ελιάς» αξίζει να πούμε πως αν και βρίσκεται στην 5η σεζόν της και σχεδόν όλο το βασικό καστ που έπαιζε στις πρώτες σεζόν έχει αποχωρήσει, έχει αποδειχθεί «πολύ σκληρή για να πεθάνει», αφού κάνει σχεδόν (έστω με μια μικρή κάμψη) σταθερά τα ίδια νούμερα που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, ενώ μην ξεχνάμε ότι φέτος άλλαξε και ώρα προβολής.

Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά των Βάνας Δημητρίου, Ανδρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου μεταφέρθηκε από τις 21.00 (και ενίοτε 21.40) στις 22.20, μια κίνηση που θα μπορούσε να αποδειχθεί «βατερλό», βλέπε Ρουκ Ζουκ που τώρα τόσους μήνες μετά την αλλαγή ώρας προβολής δείχνει να παίρνει τα πάνω του στην τηλεθέαση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε συνέβη στην περίπτωση της «Γης της Ελιάς», αποδεικνύοντας ότι έχει σταθερό κοινό που την ακολουθεί.

Να Μ'αγαπάς και Σόι σου vs. Μια Νύχτα Μόνο και Έχω Παιδιά

Μάλλον όλα τα παραπάνω κάθισαν και ζύγισαν οι υπεύθυνοι προγράμματος των καναλιών και έτσι από τη μία στο Mega έριξαν το «Μια Νύχτα Μόνο» μόνο τις καθημερινές με τη σειρά να προβάλλεται αυτή την εβδομάδα Δευτέρα, Τρίτη και (πρώτη φορά) Πέμπτη στις 21.00, απελευθερώνοντας το βράδυ της Κυριακής για το «Έχω Παιδιά» που κάνει πρεμιέρα με τον Β΄ κύκλο επεισοδίων μεθαύριο Κυριακή (1/2) στις 21.00 με διπλό επεισόδιο.

Ωστόσο, στον Alpha, όπως φαίνεται, δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και έτσι την Κυριακή στις 21.00 θα δούμε νέο επεισόδιο από το «Σόι Σου», ενώ στον ΣΚΑΪ θα έχει και Survivor που φέτος έχει κερδίσει και πάλι το ενδιαφέρον του κοινού.

Παράλληλα, το «Να Μ'αγαπάς» δείχνει να «κλειδώνει» τις Δευτέρες με διπλό επεισόδιο στις 20.00, και Τρίτες - Τετάρτες την ίδια ώρα, όπως και πριν τα Χριστούγεννα, αλλά θα προβάλλεται ένα επεισόδιο, ενώ σταματάει να προβάλλεται τις Πέμπτες.

Τη θέση της δραματικής σειράς κάθε Πέμπτη στις 20.00 παίρνει το Σόι Σου», δίνοντας «δυνατό» lead-in στη νέα κωμική σειρά του Alpha, «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (5/2) στις 21.00 με διπλό επεισόδιο.

Την ίδια ημέρα κάνουν πρεμιέρα στο Mega στις 22.20 και οι «Αθώοι», η πολυαναμενόμενη και πολυδιαφημισμένη νέα σειρά εποχής του σταθμού σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα, η οποία είναι εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος».

Το σίγουρο είναι ότι όταν θα τελειώσουν οι πρεμιέρες και θα «κλειδώσουν» οι ημέρες και οι ώρες προβολής των σειρών, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μοιραστεί η τηλεθέαση και ποιες σειρές θα κερδίσουν φανατικό κοινό.