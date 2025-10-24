Το Σόι Σου: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος επεισοδίων στον Alpha

Μία από τις πλέον αγαπημένες - και πολυπαιγμένες πλέον - σειρές Το Σόι Σου, επιστρέφει με νέα επεισόδια στον Alpha έξι χρόνια μετά το φινάλε με τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους να είναι έτοιμοι να σκορπίσουν πάλι το γέλιο στους φαν της σειράς.

Τα τελευταία χρόνια ακουγόταν κατά καιρούς ότι ο Alpha θέλει να επαναφέρει το Σόι Σου δεδομένης της επιτυχίας και της υψηλής τηλεθέασης που σημειώνουν οι συνεχείς επαναλήψεις της σειράς, αλλά τελικά κάτι γινόταν και τα σχέδια πάγωναν προς απογοήτευση των φαν.

Από πλευράς τους οι πρωταγωνιστές της σειράς, σε κατά καιρούς δηλώσεις τους είχαν αναφέρει πως είναι θετικοί σε επαναφορά της σειράς αρκεί να είναι όλο το καστ.

Φέτος - αν και αρχικά οι συνθήκες και πάλι δεν έδειχναν ευνοϊκές - τελικά όλα τα κομμάτια του παζλ «κόλλησαν» και έτσι από την επόμενη εβδομάδα, οι τηλεθεατές θα δουν τις δύο οικογένειες να επιστρέφουν στην οθόνη τους με νέες κωμικές περιπέτειες.

Το Σόι σου θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 20.00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο και το πιθανότερο είναι ότι η σειρά θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, αφού ο 6ος κύκλος θα αποτελείται από 60 επεισόδια.

Η υπόθεση του νέου κύκλου ξεκινάει όπου ακριβώς μας είχε αφήσει πριν από 6 χρόνια. Ο Σάββας με τη Λυδία ζουν στη Θεσσαλονίκη ενώ τα παιδιά τους έχουν πια μεγαλώσει και σπουδάζουν. Στη συμπρωτεύουσα έχουν μετακομίσει και οι υπόλοιποι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι.

Στο πρωταγωνιστικό καστ θα δούμε ξανά όλους τους ηθοποιούς που έπαιζαν στο φινάλε του 5ου κύκλου όπως: τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου, τον Παύλο Ορκόπουλο, τη Ρένια Λουιζίδου και τον Γιώργο Γιαννόπουλο, ενώ θα προστεθούν και νέοι ρόλοι. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει και πάλι ο Σταμάτης Πατρώνης.