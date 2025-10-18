Η Γη της Ελιάς και οι 5 μακροβιότερες σειρές στην prime time ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης

Η Γη της Ελιάς διανύει τον πέμπτο κύκλο της, το Σόι Σου επιστρέφει σύντομα με τον έκτο κύκλο του, ενώ το Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα έριξε αυλαία μετά από 11 σεζόν.

Αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει σειρές στην prime time ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης να κρατάνε αρκετές σεζόν, αυτό δεν συνηθιζόταν παλαιότερα αφού όσο μεγάλη επιτυχία και αν έκανε μια σειρά το πολύ να πήγαινε τρεις σεζόν.

Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι έξι μακροβιότερες ελληνικές σειρές της prime time ζώνης από τα '90s μέχρι σήμερα.

Η Γη της Ελιάς

Όταν τον Σεπτέμβριο του 2021 η Γη της Ελιάς έκανε πρεμιέρα στο Mega, ίσως ούτε οι δημιουργοί να μην περίμεναν ότι η σειρά που διαδραματίζεται κυρίως στη Μάνη θα συνεχίζεται με επιτυχία για πέντε σεζόν, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αντοχή στους πίνακες τηλεθέασης και ότι θα αποτελούσε για όλα αυτά τα χρόνια τη ραχοκοκαλιά της prime time ζώνης του σταθμού.

Ειδικά στο γενικό σύνολο δεν είναι λίγες οι φορές που η «Γη της Ελιάς» χτυπάει 20άρια, ποσοστά ιδιαίτερα δυσεύρετα τα τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε σειρά και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί από το αρχικό καστ έχουν πλέον αποχωρήσει.

Όπως έχει ανακοινωθεί, ο φετινός πέμπτος κύκλος θα είναι ο τελευταίος με τη σειρά να μετράει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 830 επεισόδια.

Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα

Από πλευράς αριθμού σεζόν, η κωμική σειρά του Alpha κρατάει τα σκήπτρα αφού είναι η μακροβιότερη της ελληνικής prime time και δύσκολα θα μπορέσει άλλη να σπάσει το ρεκόρ των 11 σεζόν που κατέχει.

Το πρώτο επεισόδιο του «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα» προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 με τους Ελένη Κοκκίδου-Αντώνη Αντωνίου, Δάφνη Λαμπρόγιαννη-Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου-Πάνο Βλάχο να πρωταγωνιστούν και να βλέπουμε τα τρία ζευγάρια σε αστείες και όχι μόνο στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Κομβικό σημείο στη «Μουρμούρα» ήταν η αποχώρηση των Βλάχου-Τριανταφυλλίδου στα μισά της τρίτης σεζόν. Μετά μας συστήθηκαν διαδοχικά πολλά ζευγάρια, άλλα έμειναν περισσότερο άλλα λιγότερο.

Στην τελευταία σεζόν μόνο οι Αντωνίου και Κυριακίδης πλέον είχαν μείνει στη σειρά, αφού η Λαμπρόγιαννη αποχώρησε στο τέλος της 5ης σεζόν και η Κοκκίδου στο τέλος της 10ης σεζόν.

Τίτλοι τέλους για τη Μουρμούρα έπεσαν τον Ιούλιο του 2024 μετά από 792 συνολικά επεισόδια αν και για μια περίοδο η φημολογία ήθελε τη σειρά να συνεχίζεται και για 12η σεζόν.

Το Σόι Σου

Μία ακόμα σειρά του Alpha, το Σόι Σου είναι και αυτό ήδη μία από τις μακροβιότερες και πλέον επιτυχημένες της ελληνικής prime time, ενώ η είδηση ότι φέτος θα επιστρέψει με νέα επεισόδια ενθουσίασε με το παραπάνω τους φαν της που βλέπουν φανατικά τις επαναλήψεις που παίζουν ασταμάτητα εδώ και χρόνια.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και χάρη στα υψηλά νούμερα τηλεθέασης οι υπεύθυνοι του Alpha αποφάσισαν να προβάλλονται δύο επεισόδια κάθε εβδομάδα.

Το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε τον Ιούνιο του 2019 μετά από πέντε κύκλους και ενώ είχε προηγηθεί ένα «θρίλερ» για το αν θα ανανεωθεί και για έκτη σεζόν ή όχι, αφού λόγω της επιτυχίας θα θεωρούσε κανείς βέβαιο ότι θα συνέχιζε.

Το σίγουρο είναι ότι η επιτυχία των επαναλήψεων ώθησαν τον σταθμό στο να ζητήσει νέα επεισόδια, τα οποία έρχονται σύντομα στον Alpha για να προστεθούν στα ήδη 307 επεισόδια που μετρά το Σόι Σου.

Επτά Θανάσιμες Πεθερές

Η κωμική σειρά του Mega με πρωταγωνίστρια τη Βίκυ Σταυροπούλου έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2004 και βασιζόταν στο ομώνυμο βιβλίο της Νίκης Τάντση.

Η ιστορία της κάθε πεθεράς ολοκληρωνόταν σε τρία επεισόδια (αργότερα σε δύο) κάθε φορά με το κοινό να παρακολουθεί φανατικά όλες τις ιστορίες και να χαρίζει στις «Πεθερές» υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Έτσι η σειρά, η οποία προβαλλόταν εβδομαδιαία, έκλεισε επτά σεζόν και 173 επεισόδια (συν 3 για τα γυρίσματα) προτού πέσουν τίτλοι τέλους με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται τον Ιούνιο του 2010.

Εμείς και εμείς

Η πρώτη μακροβιότερη σειρά του Mega ήταν το «Εμείς και Εμείς» που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1994 και μας παρουσίαζε τις κωμικές περιπέτειες μιας παρέας νεαρών ατόμων που ζουν στο Μετς.

Η σειρά αγαπήθηκε από το κοινό, προβαλλόταν εβδομαδιαία και ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερις σεζόν και 140 επεισόδια τον Ιούνιο του 1998.

Βέβαια, η τελευταία σεζόν θύμιζε περισσότερο μιούζικαλ, ένα χαρακτηριστικό που δεν είχε ενθουσιάσει μερίδα των φαν της σειράς, αλλά όπως και να έχει ήταν η πρώτη ελληνική σειρά στα χρονικά που έφτασε τις τέσσερις σεζόν σε μια εποχή που όλες ολοκληρώνονταν στις δύο ή το πολύ τρεις σεζόν.

Το Καφέ της Χαράς

Παρά την τεράστια επιτυχία των Μεν και Δεν και του Κωνσταντίνου και Ελένης, το Καφέ της Χαράς έκανε την υπέρβαση και τρέλαινε τα μηχανάκια της τηλεθέασης, χτυπώντας 50άρια σε εβδομαδιαία βάση.

Έτσι, ήταν λογικό να παιχτεί για 3 συνεχόμενες σεζόν, ενώ όταν το 2019 ο ΑΝΤ1 πρότεινε στον Χάρη Ρώμα να επιστρέψει κάποια από τις αγαπημένες του σειρές με αφορμή τα 30 χρόνια ΑΝΤ1, αν και αρχικά σκέφτηκαν τους Μεν και Δεν, τελικά επέλεξαν να ξαναξεκινήσουν το Καφέ της Χαράς.

Το πρώτο του επεισόδιο του τέταρτου κύκλο προβλήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ανήμερα των γενεθλίων του σταθμού, ενώ το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε τον Μάιο του 2021 με τη σειρά να μετράει πλέον πέντε συνολικά σεζόν και 131 επεισόδια.