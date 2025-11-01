Το Σόι σου: Τα μυστικά της επιστροφής Χαμπέων και Τριαντάφυλλων

Αν υπάρχει κάτι που συνειδητά, ενίοτε και αδίκως, απεχθάνομαι, είναι οι σειρές που έχουν τον χαρακτηρισμό «οικογενειακή κωμωδία». Που μιλούν για συμπεθέρια, γαμπρούς και νύφες, που στηρίζονται σε απολύτως προβλέψιμα και χιλιοειπωμένα κωμικά ευρήματα και τραβηγμένες από τα μαλλιά παρεξηγήσεις, που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. ΟΚ, όλοι κάνουμε λάθη.

Η σειρά «Το σόι σου» του Alpha, όσο προκατειλημμένα κι αν τη δούμε, με την επιστροφή της έξι χρόνια μετά, απέδειξε πως είναι πολλά παραπάνω από μια «οικογενειακή κωμωδία» -κι ας είναι ως concept ο ορισμός της. Είναι ζεστασιά, συνάντηση με παλιούς φίλους, είναι όπως εύστοχα έγραψε χρήστης του X σε ένα από τα δεκάδες σχόλια που έκαναν τον τίτλο της νούμερο ένα trend, «επιστροφή στο σπίτι». Αυτό ακριβώς κατάφερε να μεταδώσει το διπλό επεισόδιο της νέας πρεμιέρας: το αίσθημα μιας νοσταλγικής και πολυαναμενόμενης επιστροφής στο σπίτι. Αλλά το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι δεν περιορίστηκε σε αυτό.

Το Σόι σου: Νοσταλγία και ανανέωση

Σε μια εποχή, που το πρώτο σε τηλεθέαση σίριαλ, με το ζόρι -κι αν- φτάνει ποσοστά κοντά στο 20%, το «Σόι σου» συγκέντρωσε ένα απολύτως κυριαρχικό 39,7% (στο νεανικό κοινό), απέναντι στα πιο δυνατά «χαρτιά» άλλων καναλιών (όπως «Ο γιατρός» του ΑΝΤ1 ή το GNTM του Star), καταδεικνύοντας πως η δυναμική του δεν -μπορεί να- βασίζεται μόνο στη συνήθεια, που χτίστηκε σε άπειρες επαναλήψεις.

Η δημοφιλής σειρά πήρε το ρίσκο ενός τηλεοπτικού come back με τρόπο ιδανικό: σεβασμό στην ιστορία των ηρώων, αλλά και φανερά σημάδια ανανέωσης και προσαρμογής στις ανάγκες της -έξι χρόνια μετά το φινάλε της και 11 μετά την έναρξη της- εποχής και της τηλεόρασης. Όχι, ένα οικογενειακό τραπέζι πια δεν αρκεί για να κρατήσει μια κωμωδία στην επιφάνεια. Είπαμε, το «Σόι σου» δεν είναι μόνο αυτό. Και η επιστροφή του δεν ήταν μόνο μια νοσταλγική επένδυση στο παρελθόν, αλλά κι ένα ελκυστικό κλείσιμο του ματιού στο μέλλον.

Ως τηλεοπτική παραγωγή, η σειρά έδειξε νέες, υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Ανανεωμένα σκηνικά, εξωτερικά γυρίσματα, γρήγορος ρυθμός και σκηνοθεσία έδωσαν φρεσκάδα στην τηλεοπτική συνέχεια -που δεν είναι remake, ούτε ακριβώς reunion, αλλά ένας καινούριος, ξεχωριστός κύκλος. Το σενάριο δεν στηρίχθηκε μόνο στα παλιά. Αξιοποίησε τα κωμικά ατού των χαρακτήρων και των μεταξύ τους σχέσεων -όπως η απολαυστική κόντρα μεταξύ Αλεξάνδρας και Αντωνίας- οδηγώντας τα σε νέα μονοπάτια και ανατροπές, που αφήνουν υποσχέσεις.

Παλιές κόντρες και νέες παρεξηγήσεις

Μεγάλο ατού -και- της επιστροφής είναι οι χαρακτήρες και το γεγονός ότι όλοι οι ηθοποιοί που υποδύονται τους βασικούς ρόλους, παρέμειναν στις θέσεις τους. Η πλοκή αρχίζει από εκεί που τους είχαμε αφήσει. Κάποιοι πέρασαν τα τελευταία έξι χρόνια στη Θεσσαλονίκη, άλλοι στην Αθήνα. Το νήμα της ιστορίας ξεκινά από τα γεγονότα, που τους φέρνουν ξανά όλους μαζί στην ίδια πόλη, ενώ πλέον κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, τα μωρά έγιναν αγοράκια και οι μικρές κόρες φοιτήτριες με boyfriend.

Οι παλιές κόντρες παραμένουν ζωντανές -π.χ. Αλεξάνδρα vs Αντωνία- όμως έχουν πια περάσει σε άλλο επίπεδο. Οι παλιές συνήθειες το ίδιο, όπως και η εξαιρετική χημεία μεταξύ των ηθοποιών που επέστρεψαν στους ρόλους τους, όχι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αλλά σαν να είχαν ζήσει τα τελευταία χρόνια μαζί με τους ήρωες τους, λίγο πιο ώριμοι ή λίγο πιο γκριζαρισμένοι, αλλά όχι μόνο νοσταλγικοί. Σύγχρονοι, φρέσκοι κι έτοιμοι για νέες περιπέτειες και -το χέρι μου τρέμει, γράφοντας τις επόμενες λέξεις- νέες οικογενειακές παρεξηγήσεις. Που όσο κι αν κάποιοι τις απεχθανόμαστε, οφείλουμε να παραδεχτούμε: λειτουργούν, ενίοτε δικαίως.

Εν ολίγοις τα πρώτα δύο επεισόδια είχαν τη γλύκα της νοσταλγίας, αλλά δεν ήταν «μία από τα ίδια». Κι αν η σειρά συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό και σεναριακά και σε επίπεδο παραγωγής -για τις ερμηνείες, δεν υπάρχουν επιφυλάξεις- μπορούμε να μιλάμε για μια «οικογενειακή κωμωδία», που όχι μόνο θα συνεχίσει να γράφει ιστορία, αλλά και που μπορεί κάλλιστα να σου αλλάξει γνώμη για το είδος.