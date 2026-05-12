Στα γραφεία του ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη μετά την αποχώρηση - Ο λόγος που πήγε

Στα κεντρικά του ΣΚΑΪ βρέθηκε ξανά η Σία Κοσιώνη μετά το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου στον τηλεοπτικό σταθμό και την αποχώρηση της από το ρόλο της παρουσιάστριας του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Buongiorno, η παρουσιάστρια βρέθηκε στα γραφεία του σταθμού προκειμένου να αποχαιρετήσει όσους συνεργάτες δεν πρόλαβε, αλλά και για τα τελευταία διαδικαστικά για το συμβόλαιό της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι το τέλος του μήνα έχει τεθεί σε άδεια, καθώς το συμβόλαιο της στην πραγματικότητα τίθεται σε ισχύ μέχρι τέλη Ιουνίου.

H Σία Κοσιώνη αφιέρωσε πολύ χρόνο στο κάθε συνεργάτη που την πλησίασε για να την αποχαιρετίσει, ενώ όπως λέγεται το κλίμα στον ΣΚΑΪ ήταν ιδιαίτερα βαρύ.

Στη θέση της, προκειμένου να καλυφθεί το κενό, τοποθετήθηκε η Χριστίνα Βίδου, η οποία έχει άριστες σχέσεις με τη Σία Κοσιώνη, όπως φαίνεται και από φωτογραφία που ανέβασε η πρώτη, στην οποία αγκαλιάζονται.

«Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρυφερότητα ανάμεσα σε εμένα και τη Σία Κοσιώνη», είπε σε δηλώσεις της η Χριστίνα Βίδου και πρόσθεσε: «Ήταν μια συγκινητική ημέρα και προχωράμε».