Στα σκαριά νέο χορηγούμενο μαγκαζίνο στο Open: Στο «τιμόνι» η Ελπίδα Ιακωβίδου

Μετά την απόφαση του Open να μεταθέσει την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη από τη μεσημβρινή ζώνη που προοριζόταν αρχικά σε αυτή μετά το δελτίο ειδήσεων, στο Open σκέφτονται να στήσουν ένα νέο σύντομο σχετικά σε διάρκεια χορηγούμενο μαγκαζίνο που θα έχει κυρίως χρηστικά και well being θέματα όπως υγεία και ομορφιά.

Το όνομα που ακούγεται για την παρουσίαση του είναι έκπληξη και είναι η Ελπίδα Ιακωβίδου.

Πρόκειται για την Κύπρια παρουσιάστρια που μετακόμισε στην Αθήνα μετά το γάμο της με τον Τζώννη Καλημέρη.

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Το όνομα της παρουσιάστριας είχε ακουστεί την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν 25’ – 26’ για συμμετοχή της στο πάνελ του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιάγκα ωστόσο οι σχετικές συζητήσεις τότε δεν προχώρησαν.

Ούτε βέβαια και στην παρούσα φάση υπάρχει οριστική απόφαση στο Open σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι στην εν λόγω ζώνη.

