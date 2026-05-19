Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του - «Θέλουμε να του εξασφαλίσουμε ένα σταθερό μέλλον»

Σε αποκαλυπτικές δηλώσεις σχετικά με τη δύσκολη δοκιμασία που βιώνει η οικογένειά του, μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο, προχώρησε ο πατέρας του 22χρονου μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο νεαρός παίκτης του Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μαϊάμι. Βάσει των πληροφοριών, έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και φέρει σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η υγεία του παραμένει σταθερή και η ζωή του έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Θέλοντας να δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για το παιδί τους, οι γονείς του έχουν ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες κινήσεις για τη μελλοντική του ασφάλεια. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του έκανε γνωστό πως θα του παραχωρήσουν ένα σπίτι, το οποίο θα αποτελέσει την ουσιαστική βάση για τη νέα του καθημερινότητα, προσφέροντάς του οικονομική σταθερότητα και απαλλάσσοντάς τον από περιττές πιέσεις.

«Έχουμε αποφασίσει ως οικογένεια να περάσουμε ένα σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο στον Σταύρο, που έχει μεγάλη χρηματική και συναισθηματική αξία για όλους μας, με σκοπό να του εξασφαλίσουμε ένα σταθερό μέλλον.»

Ο ίδιος εξήγησε το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση στήριξης, προσθέτοντας:

«Η απόφαση αυτή πάρθηκε με πολλή αγάπη, έχοντας ως προτεραιότητα το καλό και τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση του Σταύρου.»

Αναφορικά με την ψυχολογία του 22χρονου, ο πατέρας του εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, τονίζοντας τη ραγδαία βελτίωση που παρουσιάζει ο γιος του όσο περνάει ο καιρός:

«Ο Σταύρος μας όσο περνούν οι μέρες είναι όλο και καλύτερα. Η εξέλιξη στην ψυχολογία του είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα και αυτό μας γεμίζει ανακούφιση και χαρά.»

Τέλος, αποκάλυψε πως μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να ταξιδέψει και ο ίδιος στο Μαϊάμι προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται ακόμη μία προσπάθεια αποκατάστασης για το τραυματισμένο πόδι του νεαρού. Περιγράφοντας την επικοινωνία τους, κατέληξε στο εξής ενθαρρυντικό μήνυμα:

«Κάθε συζήτηση μαζί του μας δείχνει ότι βρίσκει ξανά τις ισορροπίες του και πατάει πιο σταθερά ψυχολογικά.»