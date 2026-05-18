Μάνος Μαλλιαρός: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Σταύρο Φλώρο - «Τα καταφέραμε, αδερφέ μου»

Ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος έσωσε τη ζωή του Σταύρου Φλώρου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Δομίνικο όπου συμμετείχαν και οι δύο στο Survivor, επέστρεψε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5) στην Ελλάδα και χθες (17/5) έκανε μια πραγματικά συγκινητική ανάρτηση στον «αδερφό» του όπως τον αποκάλεσε.

«Σταυράκο μου, από εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν θα είναι ίδιο… Μέσα από όλο αυτό, απέκτησα έναν αδερφό. Είσαι από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και ξέρω πως ό,τι κι αν βρεθεί μπροστά σου, θα το ξεπεράσεις.

Θέλω να θυμάσαι πως δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Θα είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα, να σε στηρίζω και να σε καμαρώνω. Τα καταφέραμε, αδερφέ μου!», έγραψε ο Μάνος Μαλλιαρός ανεβάζοντας ένα βίντεο με στιγμές του μέσα από το Survivor.

«Ό,τι και να πω για εσένα είναι λίγο, αδερφέ μου. Πλέον αυτό που μας ενώνει είναι απλά αφάνταστο πραγματικά! Μάγδα, το ότι πήρες το λαχείο είναι ελάχιστο για αυτό το παιδί», έγραψε με τη σειρά του ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο Μαϊάμι όπου θα υποβληθεί σε επεμβάσεις για την αποκατάσταση του δεξιού του ποδιού, το οποίο φέρει σοβαρά τραύματα στον αστράγαλο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση του Μάνου Μαλλιαρού γέμισε από αμέτρητα επαινετικά σχόλια χρηστών του Instagram για τη δύναμη που έδειξε ο Μάνος τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά και από ευχές για τον Σταύρο Φλώρο.