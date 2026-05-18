Λιανός για Φλώρο: «Έκανα τη θεραπεία μου δίπλα στον Σταύρο - Βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας»

Ο Γιώργος Λιανός μίλησε σήμερα (18/5) το πρωί για πρώτη φορά δημόσια για το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή του στον Sfera FM με τον παρουσιαστή του Survivor να μην κρύβει πως παρασύρθηκε από τη δύναμη και την αισιοδοξία του νεαρού παίκτη παρά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις ανακρίβειες που ακούστηκαν τις πρώτες ημέρες με τη γνωστοποίηση του συμβάντος, αλλά και στον οδηγό του ταχύπλοου σκάφους που τραυμάτισε τον Σταύρο Φλώρο, λέγοντας πως, όπως έχιε προκύψει από την ακροαματική διαδικασία, έχει παραβιάσει πολλούς κανόνες του ναυτικού δικαίου.

«Καλά είμαι. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, μπήκε όλη αυτή η κατάσταση στον σωστό δρόμο. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα.

Δεν μου αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ, όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο.

Θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι, επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος τέλος πάντων απ’ την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίκτες, ήρθε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο, του είπα, «ξέρεις γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στον Σταύρο».

Δηλαδή η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, ξέρεις, προσπαθώντας κι εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα απ’ αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά.

Ξαφνικά, βρεθήκαμε με τον Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας, με πήρε απ’ το χέρι και πηδήξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

«Δεν με ενδιαφέρει τι είπαν οι δημοσιογράφοι»

Όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε σε ανακρίβειες που ειπώθηκαν αρχικά όταν έγινε γνωστό το ατύχημα, ο παρουσιαστής τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρουνα αυτά.

«Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τι είπαν οι δημοσιογράφοι. Και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα, δηλαδή και οι πρώτες πληροφορίες που είχανε βγει ήταν… εννιά στις δέκα ήταν λάθος.

Από εκεί και πέρα, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν.

Προέχει πάνω απ’ όλα η υγεία του Σταύρου, για αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία, και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Και είναι μακρύς ο αγώνας, ξέρεις.

Γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσεις στο επόμενο, γρήγορα. Εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου, να έχει ένα αίσιο τέλος.

Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα του, ήταν πολύς κόσμος. Και ξέρεις, δεν θέλω ούτε credits να πάρω γι’ αυτό το πράγμα… Αυτή την κουβέντα πάντως που είπατε, την έχω κάνει και με το Σταύρο, "ξέρεις ότι θα μπορούσε να είσαι γιος μου. Κανείς να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση".

Ο γιατρός, ο οποίος έκανε τις πρώτες απαραίτητες κινήσεις για να σωθεί η ζωή του, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχει 15 άτομα από πάνω του που κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει για να γίνει ακόμα καλύτερα», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του Survivor.

«Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχανε βγει, ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Δεν είδα κάποιον να ιδρώνει το αυτί του, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες.

Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα, εκεί κρίνονται. Υπήρχε μία μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα...

Απ' ότι φάνηκε στο δικαστήριο, το κράτος κατηγορεί τον οδηγό του ταχυπλόου διότι έχει παραβιάσει αρκετούς κανόνες του ναυτικού δικαίου.

Και σημαδούρα υπήρχε και το άλλο που υποστήριξε ο καπετάνιος ότι ήταν αρκετά μακριά από την ακτή δεν ισχύει από τη στιγμή που υπάρχει σημαδούρα και από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα θαλάσσιο πάρκο και οι κανόνες ναυσιπλοΐας λένε ότι πρέπει να πλέεις με μάξιμουμ 5 μίλια», τόνισε ο Γιώργος Λιανός.