Στην Πάρο η Φαίη Σκορδά μετά το τέλος του «Buongiorno»: Το σενάριο για την νέα σεζόν

Ορδές από τηλεοπτικές κάμερες περίμεναν τη Φαίη Σκορδά το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06) έξω από τα στούντιο της Foss στο Γέρακα μετά το οριστικό φινάλε του

«Buongiorno», το οποίο η παρουσιάστρια έγραψε με χαμόγελο και αξιοπρέπεια παρά τη σύνθετη ψυχολογική κατάσταση στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται μετά το ραντεβού με το Mega όταν και της ανακοινώθηκε η διακοπή της πρωινής εκπομπής για «οικονομικούς λόγους».

Και ενώ η επόμενη μέρα όσον αφορά στην πρωινή ζώνη του Μεγάλου Καναλιού δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει οι πρώτες πληροφορίες που ήθελαν τη Φαίη Σκορδά να έχει ήδη δεχθεί κρούση από τον ΑΝΤ1 για επιστροφή και ανάληψη της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου, δεν επιβεβαιώνεται από πηγές του καναλιού του Αμαρουσίου.

Αμέσως μετά το τέλος του «Buongiorno» η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε εγκάρδια όλη την ομάδα της και εν συνέχεια αποχώρησε από το στούντιο συνοδευόμενη από το σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Μάλιστα σταμάτησε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και ευχήθηκε στους δημοσιογράφους «Καλό καλοκαίρι». Το βράδυ της ίδιας μέρας έδωσε το παρόν ευδιάθετη στο pre wedding party της Αθηνάς Οικονομάκου στην Πάρο και μάλιστα μαγνήτισε το φωτογραφικό φακό με το casual chic που επέλεξε συνδυάζοντας σκούρο μπλε φόρεμα με ριγέ πουκάμισα και flat σανδάλια πασίγνωστου γαλλικού οίκου.

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Και πάλι τη συνόδευε σε χαλαρό επίσης ενδυματολογικό στυλ ο σύντροφός της.

Καλά ενημερωμένες πηγές υποστηρίζουν πως είναι πολύ πιθανόν η Φαίη Σκορδά, διαβλέποντας τη δυσκολία που θα έχει η επόμενη τηλεοπτική σεζόν, να επιλέξει συνειδητά

να μείνει εκτός αγοράς.