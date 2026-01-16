Στην τελική ευθεία το νέο «Just the two of us»: Ποιοι επιστρέφουν και τα δύο ερωτηματικά

Μέσα στον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος του «Just the two of us» στο Open.

Η ημέρα προβολής του talent show θα είναι και πάλι το Σάββατο με τον παρουσιαστή του και παραγωγό Νίκο Κοκλώνη να βρίσκεται ο ίδιος σε προχωρημένες συνεννοήσεις για την τελική σύνθεση των ζευγαριών.

Ζητούμενο – το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί – είναι η ανανέωση του παιχνιδιού αλλά και το στοιχείο της έκπληξης.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν συμφωνήσει ωστόσο έχει ζητηθεί απ’ όλους απόλυτη εχεμύθεια προκειμένου αυτή τη φορά να μην υπάρξουν διαρροές.

Όσον αφορά στην κριτική επιτροπή σίγουρα επιστρέφουν Σταμάτης Φασουλής και Βίκυ Σταυροπούλου ενώ τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Κοκλώνης θα κάνει προσωπικά ραντεβού τόσο με τη Δέσποινα Βανδή όσο και την Καίτη Γαρμπή για το εάν θα πάρουν μέρος στο νέο κύκλο του «Just the two of us».

Το σενάριο επιστροφής της Μαρίας Μπακοδήμου στο πρόγραμμα παραμένει πάνω στο τραπέζι αν και με μειωμένες πιθανότητες καθώς η παρουσιάστρια αναλαμβάνει την παρουσίαση του «Αδύναμου Κρίκου» σε παραγωγή Νίκου Κοκλώνη για το Open. Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό τη τηλεπαιχνίδι αναμένεται να βγει στον τηλεοπτικό αέρα πριν το Just the two of us.