Στο εξωτερικό ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για νέο πρότζεκτ στον ΣΚΑΪ: Η «υγρή» λεπτομέρεια

Ψήφος εμπιστοσύνης του ΣΚΑΪ στον Γιάννη Τσιμιτσέλη καθώς ο γνωστός ηθοποιός αναλαμβάνει την παρουσίαση ενός νέου τηλεπαιχνιδιού το οποίο θα προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του καναλιού του Φαλήρου.

Πρόκειται για το τηλεπαιχνίδι «The Quiz with Balls» το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο αμερικανικό δίκτυο FOX. To νέο τηλεπαιχνίδι έχει συμμετέχοντες πενταμελείς οικογένειες οι οποίες καλούνται να διαγωνιστούν απαντώντας σε ερωτήσεις γνώσεων.

Κάθε λάθος απάντηση έχει μια …υγρή συνέχεια, καθώς οι παίκτες που δεν θα τα καταφέρουν πέφτουν σε μια πισίνα.

Συνολικά θα γυριστούν 13 επεισόδια μέσα σε μόλις τρεις ημέρες καθώς και αυτό το τηλεπαιχνίδι όπως και το «The Floor» έχει χαρακτήρα event show.

Τα γυρίσματα του «The Quiz with Balls» θα πραγματοποιηθούν προσεχώς στο Βέλγιο με το πρώτο casting call τρέϊλερ να «τρέχει» ήδη στον ΣΚΑΪ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το τηλεπαιχνίδι θα γυριστεί στις αρχές Μαρτίου με ορίζοντα προβολής το επόμενο φθινόπωρο.