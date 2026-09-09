Στην προσπάθεια ανταγωνισμού της τηλεόρασης, με τις καινούριες μορφές ψυχαγωγίας που κρύβονται πια στο τσεπάκι μας, ένα νέο μοντέλο τείνει να αναδυθεί. Ένα είδος εκπομπών, που θέλουν να δείξουν «μοντέρνες», προσαρμοσμένες στην ταχύτητα της εποχής και στη συνήθεια του τυχαίου «σκρολαρίσματος» εδώ κι εκεί.

Κι αυτή ακριβώς είναι η αίσθηση που άφησε το ξεκίνημα του νέου «Στούντιο 4» της ΕΡΤ: τυχαίο σκρολάρισμα εδώ κι εκεί, που αντί να παραπέμπει στο μέλλον, καταλήγει να μιμείται αμήχανα το παρελθόν.

Διαβάστε ακόμη - Στούντιο 4 vs. Studio στις 3: Ποια εκπομπή κέρδισε χθες (7/9) την πρωτιά στην τηλεθέαση

Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Η νέα εποχή του «Στούντιο 4», με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, έχει φωτεινές στιγμές, ωραίο πλατό, έμπειρους παρουσιαστές -που δικαιούνται χρόνο- και ορισμένα, καλοδουλεμένα θέματα, που χαίρεσαι να βλέπεις στην τηλεόραση.

Δεν χρειάζεται να (ξανα)ανακαλύψουμε την Αμερική. Το εξαιρετικό πορτρέτο της δημοσιογράφου και ακτιβίστριας Γκλόρια Στάινεμ, το αφιέρωμα στον έρωτα της Μέριλιν Μονρόε με τον Άρθουρ Μίλερ, το βίντεο της πιτσιρίκας που χόρεψε με την Σακίρα στον τελικό του Μουντιάλ, τα πορτρέτα των καλεσμένων ή η συνέντευξη στο στούντιο με τον Β. Βασιλόπουλο γύρω από το πόσο νερό μπορεί να «καταναλώνει» μια ερώτηση στο chat gpt ήταν κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα κι ωραία δοσμένα θέματα των πρώτων ημερών.

Παράξενες ειδήσεις, κουίζ και «σαν σήμερα»

Η πλειονότητα της θεματολογίας του, όμως, δείχνει να κινείται από μια χαοτική φιλοσοφία συσσώρευσης άχρηστων πληροφοριών, που δεν προκαλούν καν σχολιασμό.

Ξεκινά, για παράδειγμα, από το πόσο παρεξηγημένα πουλιά είναι οι όμορφες κι έξυπνες καρακάξες. Ακολουθεί σκίτσο του Αρκά για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία κι αμέσως μετά παράξενες ειδήσεις: η χαλασμένη σκούπα, που συλλέκτης πέρασε για έργο τέχνης, το ακριβότερο ζαμπόν της ιστορίας, το πιο επικίνδυνο μίνι μάρκετ του κόσμου, ο πιτσιρικάς που με την μπάλα κάνει 3.085 «ποδαράκια» -διανθισμένες με αυτοαναφορικές παρεμβάσεις κι άκυρα – άκαιρα γέλια, που δείχνουν και ηχούν ψεύτικα.

Ένα αλλοπρόσαλλο «Σαν σήμερα» αρχίζει από το πρώτο γκολ του Πελέ (που δεν το βλέπουμε γιατί δεν έχει καταγραφεί, όμως βλέπουμε ένα άλλο, ενός άλλου «σαν σήμερα», που -έκπληξη!- επίσης δεν έχει καταγραφεί, αλλά απεικονίστηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης) για να φτάσει στα γενέθλια του Μάρκου Σεφερλή, σε αποφθέγματα του Βασίλη Ραφαηλίδη και του Πίτερ Σέλερς και στον άκρατο ενθουσιασμό, γιατί σαν σήμερα «γεννήθηκε» το σελοτέιπ.

Κι ύστερα -ως χαριστική βολή- έρχονται τα κουίζ με ερωτήσεις όπως «ποια από τις παρακάτω εφευρέσεις της δεκαετίας του ‘60 αντιμετωπίζει… τα ιδρωμένα πόδια;» (αχ ποια, ποια;) Όμως όχι, δεν έχει έρθει ακόμα η χαριστική βολή.

Ερευνώντας το βαθύ παρελθόν

Θα ακολουθήσει έρευνα (άγνωστο πού, άγνωστο πότε). Σε ένα σκηνικό που θυμίζει ένδοξη παλιά πρωινή ζώνη (όταν ο Γκουντάρας εντόπιζε έρευνες και η Ελένη Μενεγάκη έσκαγε στα γέλια, σπρώχνοντας τους γύρω της), ο συνεργάτης Γιάννης Κορδώνης παρουσιάζει τι λέει μια κάποια έρευνα για «τα ανδρικά χόμπι που βρίσκουν ελκυστικότερα οι γυναίκες», κάνοντας συχνά την Καραβάτου να ξεκαρδίζεται -όχι πως θέλει και πολύ.

Ο καταιγισμός άχρηστων πληροφοριών δεν σταματά -ποτέ. Οι ειδήσεις από τον κόσμο περιλαμβάνουν διαγωνισμό κωπηλασίας σε μπανιέρες ή ηλικιωμένους που κάνουν παρκούρ.

Κι ύστερα, έρχονται τα νέα των social media, με θέματα όπως «ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ ήταν καλεσμένοι σε γάμο», αλλά και «στιγμές έρωτα της Ντορέτας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη». Μήπως κάποιος πάτησε λάθος κουμπί στη χρονομηχανή κι αντί για το μέλλον, μεταφερθήκαμε στο παρελθόν;

Μια αμήχανη συνύπαρξη

Η ατάκτως ερριμμένη θεματολογία γίνεται ακόμα πιο εμφανής από τον διαφορετικών προσανατολισμών σχολιασμό των παρουσιαστών. Εκείνος το φιλοσοφεί. Εκείνη ψάχνει αφορμή να ξεκαρδιστεί, αλλά δεν βρίσκει -οπότε ξεκαρδίζεται χωρίς.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχουν την εμπειρία, είναι ίσως όμως πολύ νωρίς για να μπορούν να έχουν αναπτύξει και την απαιτούμενη σε ένα νέο ζητούμενο χημεία, που παραμένει ένα από τα μεγάλα ατού των προκατόχων τους.

Κι υπάρχουν στιγμές που δείχνουν να κινούνται σε διαφορετικά σύμπαντα, χωρίς να καταλαβαίνονται, ούτε να ακολουθούν ο ένας τον άλλο (π.χ. εκείνη «χτίζει» με υπερβολική ευθυμία την παρουσίαση του επόμενου θέματος κι εκείνος θυμάται ένα περιστατικό από τη ζωή του ή μια σοφή ρήση -συνήθως του Πίτερ Σέλερς).

Η μεταξύ τους αμηχανία είναι φανερή και στο κομμάτι της συνέντευξης, όπου οι θεωρητικές ερωτήσεις τύπου «τι είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες;» ή «η ευγνωμοσύνη ή η αγνωμοσύνη σου κάνουν κάποια εντύπωση;» δεν ζεσταίνουν και πολύ την ατμόσφαιρα.

Η παρουσία του Γιάννη Κορδώνη δίνει μια ευπρόσδεκτη άνεση στην ελαφρώς ασυντόνιστη παρέα, ενώ συνεργάτες όπως η Κάλλια Καστάνη, με βίντεο που πάντα έχουν κάτι να πουν -πέρα από τη wikipedia, αφήνουν ελπίδες ότι το «Στούντιο 4» μπορεί να βρει τον δρόμο του. Αρκεί να το πάρει λίγο αλλιώς.

Να αφήσει τις παλιακές έρευνες και τα κουίζ στο παρελθόν και να ξεφύγει από τη φιλοσοφία ότι το μέλλον είναι μόνο τα αστεία και παράξενα του Διαδικτύου -γιατί αυτό δεν είναι ούτε τηλεόραση, ούτε εκπομπή στο YouTube.