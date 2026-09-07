Πρεμιέρα για Καραβάτου - Φερεντίνο με επική ατάκα: «Ευχαριστούμε που αδειάσαν το στούντιο τα παιδιά»

Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα (7/9) για το Στούντιο 4 της ΕΡΤ1 με νέους οικοδεσπότες την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, οι οποίοι φέτος παίρνουν σκυτάλη από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο που μετακόμισαν στον ΣΚΑΪ και παρουσιάζουν το «Studio στις 3».

Από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής τόσο η Κατερίνα Καραβάτου όσο και ο Χρήστος Φερεντίνος δεν έκρυψαν τη χαρά τους που αναλαμβάνουν την παρουσίαση μιας τόσο επιτυχημένης εκπομπής, ενώ αναφέρθηκαν και στους προκατόχους τους με τα καλύτερα λόγια.

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Και εκεί που θα μπορούσε - κάποιος κακοπροαίρετος να πει - ότι πάμε για φουλ συγκίνηση, ήρθε η επική ατάκα του Χρήστου Φερεντίνου, ο οποίος ευχαρίστησε με πολύ χιούμορ το προηγούμενο δίδυμο που άδειασε το στούντιο για να έρθουν ο ίδιος και η Καραβάτου.

Διαβάστε τον διάλογο που είχαν οι δύο νέοι παρουσιαστές του Στούντιο 4:

Καραβάτου: Είναι πολύ σημαντικό που αναλαμβάνουμε εδώ στη δημόσια τηλεόραση αυτή την εκπομπή.

Φερεντίνος: Που παίρνουμε τη σκυτάλη ουσιαστικά.

Καραβάτου: Μία εκπομπή που ήταν τόσο καλή, τόσο πετυχημένη,

Φερεντίνος: Πέντε χρόνια διέγραψε μια λαμπρή πορεία το Στούντιο 4.

Καραβάτου: Είναι πολύ ωραίο αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι...

Φερεντίνος: Ευχαριστούμε που αδειάσαν το στούντιο τα παιδιά και βάλαμε τα δικά μας πράγματα.

Καραβάτου: Α, ωραία. Αυτό θα γινόταν υποχρεωτικά, Χρήστο μου.

Φερεντίνος: Πήραν και τον φοβερό καναπέ τους. Εγώ για τον καναπέ τους ήρθα. Η τελευταία μου τηλεοπτική εμφάνιση καλεσμένος, ήταν εδώ στο Στούντιο 4 και τώρα πάλι εμφανίζομαι στο ίδιο στούντιο. Είχα περάσει τέλεια. Και ελπίζουμε και εμείς στον δικό μας καναπέ και στο δικό μας τραπέζι να κάνουμε όσο το δυνατόν τα καλύτερα.