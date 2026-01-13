Survivor 2026: Επιστροφή στις ρίζες, με παραδοσιακά πρότυπα, προσευχές και content creators, bro

Η -τηλεοπτική- είδηση των ημερών δεν είναι ότι ένας νέος κύκλος «Survivor» ξεκίνησε στον -i will always love you Ατζούν- ΣΚΑΪ, αλλά ότι τα πρώτα επεισόδια συνοδεύτηκαν από ποσοστά τηλεθέασης που άγγιξαν ή ξεπέρασαν το 20% -έχοντας βέβαια ως αντίπαλο κυρίως επαναλήψεις. Γεγονός είναι πως το κοινό καλοδέχτηκε την επιστροφή στον Άγιο Δομίνικο, τα social γέμισαν με σχόλια και memes, ενώ παίκτες έγιναν viral με το καλημέρα -you know what I mean. Κι επειδή εδώ μιλάμε με facts bro ας δούμε τι καινούριο φέρνει το Survivor 2026 στην ελληνική τηλεόραση.

Μικροί ήρωες, TikTokers κι ένα ανύπαρκτο δίπολο

Ας ξεκινήσουμε με το πλέον προφανές: νέα πρόσωπα - νέους απλούς καθημερινούς ήρωες. Η Δαλάκα δεν είναι πια εδώ, ούτε η Σταυρούλα, η Ασημίνα, ούτε καν ο Τάκης Καραγκούνιας. Οι παίκτες που διεκδικούν το υψηλότερο έπαθλο που έχει ποτέ προσφέρει τηλεοπτικό ριάλιτι -250.000 ευρώ- δεν έχουν πρότερη συμμετοχή σε ριάλιτι επιβίωσης -εκτός αν σε αυτά συμπεριλάβουμε και το GNTM.

Στο πνεύμα της εποχής, το νέο Survivor, ανεβάζει στην τηλεοπτική σκηνή κυρίως ανθρώπους, που έχουν ήδη ξεκινήσει ή διεκδικούν καριέρα στα social media. Μικροί, μεγάλοι και εν δυνάμει πρωταγωνιστές του TikTok είναι εδώ μαζί με αρχετυπικούς εκπροσώπους της αγροτιάς, της οικογένειας, του μεροκάματου και της μετανάστευσης.

Διαβάστε ακόμα: Gio Kay: Ποιος είναι ο παίκτης του Survivor που κάνει one man show και «κουβαλάει» τα τηλεοπτικά νούμερα

Ο χωρισμός σε «Αθηναίους vs Επαρχιώτες» δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Πέρα από το ότι περνά -κι ουσιαστικά προβάλλει- μια λανθασμένη νοοτροπία, δεν έχει καμία βάση, αφού ούτε οι «Αθηναίοι» είναι Αθηναίοι -bro- και ειλικρινά ποιος χαρακτηρίζει «επαρχιώτη» σήμερα έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει και ζει στη Θεσσαλονίκη;

Ας προσπαθήσουμε να το ξεχάσουμε. Το ατυχές δίπολο, που παρουσιάζεται ως σύγκρουση «δύο διαφορετικών κόσμων» δεν έχει ουσία, ούτε και θέση στη σημερινή τηλεόραση, που σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόταν παρωχημένους διαχωρισμούς άλλων εποχών, ούτε αυτόκλητους εκπροσώπους της Αθήνας ή της περιφέρειας.

Το Survivor επιστρέφει στις ρίζες του

Το θετικό του νέου καστ είναι ότι ύστερα από διαδοχικούς κύκλους, που κρίνονταν με βάση τις αθλητικές επιδόσεις, αυτή τη φορά ο Άγιος Δομίνικος δεν γέμισε από personal trainers κι οι ανορθώτριες γλουτών. Υπάρχουν κι αυτοί, όπως και οι νυν ή πρώην αθλητές, αλλά υπάρχει κι ο bro, που μέχρι προχθές έτρωγε ελάφι και δεν έχει ιδέα από καλύβες ή καρύδες. Ο πλέον viral παίκτης και ήδη γνωστός στα social media, Ελληνοαμερικανός Gio, που από τα πρώτα επεισόδια ξεκαθάρισε: «Εγώ πεινάω, διψάω, δεν μπορώ να κάθομαι να ακούω μαλακίες μια ώρα». Οκ bro.

Ο απόλυτος -έως αρχετυπικός- εκπρόσωπος -έως ρόλος- της ελληνικής ομογένειας από την Αμερική, με την χαρακτηριστική προφορά και τον επιμελημένο αυθορμητισμό, που συνδυάζει τον Πλάτωνα και τον Μεγαλέξανδρο με το -Τραμπικό- ύφος του «ας μιλήσουμε με facts bro», είναι ο πρώτος μεγάλος πρωταγωνιστής του νέου κύκλου. Δεν είναι πρότυπο αθλητικής αγωνιστικότητας, αλλά κουβαλά και followers και παραδοσιακές αξίες -από την εποχή της θείας από το Σικάγο.

Γεγονός που καταδεικνύει τη συνολική τάση της παραγωγής για μια επιστροφή στα παλιά, στις ρίζες ενός ριάλιτι χαρακτήρων με λαϊκούς ήρωες, προσευχές, πατροπαράδοτες αξίες και μια εσάνς της εποχής από TikTokers και content creators. Με αγωνίσματα για όλους, πιο απλούς στόχους και έμφαση στις προσωπικότητες, στην κατηγοριοποίηση τους σε γνώριμα κι οικεία πρότυπα και στις -αναπόφευκτες- μεταξύ τους συγκρούσεις.

Διαβάστε ακόμα: Τα δυνατά σημεία του «Survivor» στο στίβο μάχης της τηλεθέασης: Η έκπληξη στα ποσοστά της «Χίμαιρας»

Άσχημα νέα για τα σαυράκια

Οι αξίες της σημερινής εποχής της πολιτικής ορθότητας και της οικολογικής ευαισθησίας υποχωρούν μπροστά στο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» που πρεσβεύει με παρωχημένη νοσταλγία το νέο Survivor. Που στο ξεκίνημα του 2026 αφιερώνει ατελείωτο τηλεοπτικό χρόνο -τουλάχιστον 3-4 φορές ανά επεισόδιο- στο πώς ένας παίκτης, από την πρώτη μέρα, πιάνει σαύρες ή ακρίδες, τους κόβει τα κεφάλια και τις τρώει ωμές. Κι ύστερα τις μοιράζεται γενναιόδωρα με συμπαίκτες του.

Κι όλοι μαζί περιγράφουν στον αδηφάγο -ευτυχώς για γνώση, όχι για σαύρα- Λιανό την ανατριχιαστική διαδικασία, αναλυτικά και σχεδόν ως ηρωική πράξη. Με γέλια και φράσεις όπως «αποκεφαλίσαμε τα σαυράκια, τους βγάλαμε το δέρμα, τα αντεράκια και τα φάγαμε». Πόσο σημερινό και καινούριο κι ελκυστικό ως τηλεοπτικό πρόγραμμα σας ακούγεται;