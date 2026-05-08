Survivor: Αποχώρησε η Μαντίσα και ο Πολύχρος... ερωτεύτηκε την Τουρκάλα παίκτρια - «Θα πάμε μαζί διακοπές»

Η Μαντίσα Τσότα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το Survivor το βράδυ της Πέμπτης (7/8), η οποία μονομάχησε με τον Νίκο Κάππο.

Λίγο πρι αποχωρήσει είπε στον τηλεοπτικό αέρα. «Όλα είναι στο παιχνίδι. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια, ότι θα γίνει έτσι. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν θα γυρίσω στην καλύβα.

Αν άλλαζα κάτι θα ήταν το να σκέφτομαι να διαφορετικά από την αρχή για να μην ψηφίζομαι και να είναι όπως θα ήθελα τα πράγματα και να μπορώ να πάω παραπέρα. Δεν ήμουν διπλωμάτισσα».

Survivor: Ο έρωτας του Γιώργου Πολύχρου με την Τουρκάλα παίκτρια

Αν και η αποχώρηση της παίκτριας, ήταν από τις δυσάρεστες σκηνές του παιχνιδιού, στα highlights του επεισοδίου συγκαταλέχθηκε ο έρωτας του Γιώργου Πολύχρου με μια Τουρκάλα παίκτρια.

Το χθεσινό στιγμιότυπο, δείχνει τον παίκτη να λέει: «θα πάμε μαζί σε όλα τα νησιά της Ελλάδας και στο Ντουμπάι», ενώ σε άλλο σημείο του επεισοδίου της αφιέρωσε τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου και της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο.

Τα σχόλια του Γιώργου Λιανού για το ερωτικό ειδύλλιο των δύο παικτών του παιχνιδιού επιβίωσης, προκάλεσε τα γέλια της ομάδας.



