Survivor: Αποχώρησε ο Γιάννης Στίνης - «Αιφνιδιάστηκα και δεν το περίμενα κιόλας»

Παρελθόν για το Survivor αποτελεί ο Γιάννης Στίνης από τους Αθηναίους, ο οποίοε τραμυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγωνίσματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Λιανός επισκέφτηκε τον πρώην παίκτη στην κλινική όπου τον ενημέρωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει στο ριάλιτι επιβίωσης, μιας και ο χρόνος αποκατάστασής του μπορεί να φτάσει και τις οκτώ εβδομάδες.

«Βλέπω, έχει μπει κανονικά και ο γύψος. Άρα έχεις ενημερωθεί για την κατάσταση. 'Ηθελα να έρθω να τα πούμε και προσωπικά. Έμαθα ότι στενοχωρήθηκες αρκετά και είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Είδαμε το βίντεο τόσες φορές σε replay και αυτό που είδαμε, δεν δικαιολογούσε τη ζημιά.

Είναι μία ζημιά που χρειάζεται αποκατάσταση έξι με οκτώ εβδομάδες, οπότε καταλαβαίνεις ότι η συνέχεια στο παιχνίδι δεν είναι δυνατή. Ξέρω πόσο πολύ το ήθελες. Θα μας λείψεις. Ήταν η κακιά στιγμή.», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

Από πλευράς του ο Γιάννης Στίνης δεν έκρυψε ότι αιφνιδιάστηκε με το μέγεθος της ζημιάς στο πόδι του, λέγοντας: «Αιφνιδιάστηκα και δεν το περίμενα κιόλας με δύο ραγίσματα να έχει προκληθεί τέτοια ζημιά».

«Το timing ήταν πολύ κακό. Θα μας λείψεις. Είναι σπάνιο στην αρχή του παιχνιδιού να φεύγει παίκτης και να του λες "θα μου λείψει η παρουσία σου". Ήταν η κακιά στιγμή. Σε ευχαριστούμε για όλα.

Ήσουν πολύ καλός, περιμέναμε πολλά πράγματα παραπάνω από σένα στο θέμα του Survivor, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο Survivor, η ζωή έχει και τις αναποδιές της», είπε στο τέλος ο Γιώργος Λιανός.