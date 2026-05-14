Στο νοσοκομείο στον Άγιο Δομίνικο παραμένει ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης των Επαρχιωτών του Survivor που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο με τον πατέρα του, μιλώντας στο Buongiorno, να αναφέρει πως αναμένουν τη μεταφορά του στις ΗΠΑ για αποκατάσταση του άλλου ποδιού και να ξεκαθαρίζει ότι η οικογένεια δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

«Τα πράγματα είναι καλύτερα, μιλήσαμε την Τρίτη μαζί του. Φαίνεται να έχει αποφύγει τον κίνδυνο. Δοξάζει τον Θεό που είναι ζωντανός, είναι αισιόδοξος. Μας είπε να μην αγχωνόμαστε και ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.

Πρόκειται να κάνει αποκατάσταση του άλλου ποδιού στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Εκεί δρομολογείται να επιληφθεί ένα καλό νοσοκομείο για να κάνει την αποκατάσταση. Οι γιατροί έδωσαν την έγκριση και περιμένουν πότε θα πάει», είπε αρχικά ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

«Οι συγγενείς έφτασαν την Τετάρτη στον Άγιο Δομίνικο. Ο Ατζούν Ιλίτζαλι επισκέφτηκε το απόγευμα της Τρίτης τον Σταύρο, μετά εμείς τον πήραμε τηλέφωνο και μας είπε τα περαστικά, τις ευχές του και ότι θα του καλύψουν τα έξοδα, ό,τι χρειαστεί για την ανάρρωση, την αποθεραπεία και την αποκατάσταση για όσο χρειαστεί.

Εμείς δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά. Μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Το καλό είναι που ζει. Τα υπόλοιπα όσο μπορούν να βελτιωθούν, ευχής έργον», δήλωσε στη συνέχεια ο πατέρας του νεαρού παίκτη του Survivor.