Survivor: Ποια παίκτρια αποχώρησε και τι της ζήτησε ο Λιανός που θα φέρει τα πάνω κάτω στους Επαρχιώτες

Η δεύτερη εβδομάδα του Survivor ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη (21/1) με την αποχώρηση της Ελένης Ζαράγγα, η οποία δεν έκρυψε ότι δεν φανταζόταν έτσι την εμπειρία της στο ριάλιτι επβίωσης.

«Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι ήταν πολύ σύντομο. Δεν το φανταζόμουν έτσι. Αλλά πολύ δυνατό για σύντομο. Δεν ξέρω αν έχει περάσει άλλο Survivor με τόσο δυνατή εκκίνηση όπως εμείς, ειδικά τις πρώτες δύο μέρες. Ήταν γεμάτο εμπειρίες, όμορφες και άσχημες, αυτά κρατάω», είπε με δάκρυα στα μάτια η πρώην παίκτρια των Επαρχιωτών, η οποία μονομάχησε με τη Φωτεινή Καλεύρα, αλλά ηττήθηκε.

Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και χθες η παίκτρια που αποχώρησε χθες, είχε έναν τελευταίο άσο στο μανίκι, ο οποίος μπορεί να ανατρέψει τα πάντα στη ροή του παιχνιδιού.

Αυτή τη φορά ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από την Ελένη να γράψει σε ένα χαρτάκι το όνομα μιας παίκτριας ή ενός παίκτη που στην επόμενη ψηφοφορία των Επαρχιωτών εξαιτίας χαμένης ασυλίας, θα έχει τη δυνατότητα να στερήσει από δύο συμπαίκτες του τη δυνατότητα να ψηφίσουν.

«Πριν αποχωρήσεις από το παιχνίδι, έχεις μια μεγάλη δύναμη στα χέρια σου και αυτή τη δύναμη μπορείς να τη δώσεις σε έναν παίκτη ή μια παίκτρια που θα επιλέξεις εσύ και αυτός ή αυτή θα μπορεί να μπλοκάρει, να στερήσει την ψήφο από δύο συμπαίκτες. Αυτός ο φάκελος θα ανοιχτεί στην πρώτη χαμένη ασυλία της επόμενης εβδομάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

Για την ώρα δεν ξέρουμε ούτε εμείς ποιο όνομα έγραψε η Ελένη στο χαρτάκι, αλλά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι από εδώ και στο εξής το κλίμα στην παραλία των Επαρχιωτών, αφού χθες είδαμε πολλές παίκτριες της ομάδας να βάζουν στο στόχαστρο τον Σταύρο Φλώρο και να τον κατηγορούν ότι όλη μέρα κοιμάται και ότι δεν βοηθάει σε κάτι.

Μάλιστα, το ρήγμα δείχνει να είναι μεγάλο ανάμεσα στον Σταύρο και την Ιωάννα Δεσύλλα, η οποία του είπε ότι περιμένει μια συγγνώμη από μεριάς του με τον Σταύρο να της ξεκαθαρίζει πως δεν έκανε κάτι για να της ζητήσει συγγνώμη.

Πάντως, δεδομένου ότι ο Σταύρος ήταν και εκείνος υποψήφιος προς αποχώρηση, αλλά σώθηκε από το κοινό, μένει να δούμε αν από την επόμενη εβδομάδα θα αλλάξει η συμπεριφορά των κοριτσιών της ομάδας απέναντί του ή θα συνεχίσει να δέχεται τα «βέλη» τους.

Το επόμενο επεισόδιο του survivor έρχεται την Κυριακή (25/1) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.