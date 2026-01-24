Survivor: Ένταση ανάμεσα σε Σηφάκη και Φανή - «Ή είσαι πολύ ηλίθια ή είσαι πολύ ηλίθια»

Το Survivor επιστρέφει αύριο Κυριακή (25/1) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με ανατροπές και εντάσεις εάν κρίνουμε από το τρέιλερ του νέου επεισοδίου που παίζει από χθες.

Την Πέμπτη (22/1) που μας πέρασε από το ριάλιτι επιβίωσης αποχώρησε η Ελένη Ζαράγγα, η οποία έγραψε σε ένα χαρτάκι το όνομα ενός παίκτη ή μιας παίκτριας που θα μπορεί στην πρώτη χαμένη ασυλία των Επαρχιωτών να στερήσει από δύο παίκτες της ομάδας τη δυνατότητα να ψηφίσουν.

Αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζουν οι Μπλε και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τόσο το όνομα που έγραψε η Ελένη όσο και τα ονόματα των παικτών που θα προκύψουν στην πορεία, αλλά και τις αντιδράσεις τους.

Την ίδια στιγμή, όπως βλέπουμε στο τρέιλερ, τόσο οι Επαρχιώτες όσο και οι Αθηναίοι θα παραλάβουν ένα μπαούλο με 11 πουγκιά. Μέσα στο κάθε πουγκί υπάρχει ένα βότσαλο.

Όποιος παίκτης βρει το βότσαλο με το χρώμα της ομάδας του, κερδίζει ασυλία για ολόκληρη την εβδομάδα, μία εξέλιξη που αν μη τι άλλο μπορεί να δυναμιτίσει το κλίμα στις δύο ομάδες όταν θα αρχίσουν να χάνονται οι ασυλίες.

Από κει και πέρα, στο αυριανό (25/1) επεισόδιο θα δούμε τους Επαρχιώτες και τους Αθηναίους να ρίχνονται στον στίβο μάχης, διεκδικώντας την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

Μπορεί να μην ξέρουμε με σιγουριά ποια ομάδα θα την κερδίσει, αφού από το τρέιλερ μόνο υποθέσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε, όμως, το σίγουρο είναι ότι θα δούμε να δημιουργείται μεγάλη ένταση ανάμεσα στον Μιχάλη Σηφάκη και τη Φανή Παντελάκη από την οποία δεν θα μείνει εκτός ούτε η Ιωάννα Δεσύλλα.

Μάλιστα, στο τρέιλερ βλέπουμε τον Μιχάλη Σηφάκη να ξεφεύγει και να λέει στη Φανή: «Ή είσαι πολύ ηλίθια ή είσαι πολύ ηλίθια, ένα από τα δύο».

Τώρα το τι έχει προηγηθεί και τι απάντηση θα δώσει η Φανή στον Μιχάλη θα το δούμε αύριο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ στο νέο επεισόδιο του Survivor.