Survivor: Εκτός προγράμματος ΣΚΑΪ σήμερα (24/2) - Πότε θα παιχτεί το επόμενο επεισόδιο

Στα μισά της εβδομάδας βρισκόμαστε στο Survivor, έχοντας δει τους αγώνες για τις δύο πρώτες ασυλίες, αλλά θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι να δούμε τον αγώνα για την τρίτη ασυλία, αφού απόψε Τρίτη (24/2) δεν θα δούμε νέο επεισόδιο στον ΣΚΑΪ.

Αν και δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, το πιθανότερο είναι ο σταθμός να ήθελε να αποφευχθεί μια «μετωπική σύγκρουση» με τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν που θα προβληθεί στις 22.00 από το Mega και όπως είναι φυσικό θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα της τηλεθέασης.

Έτσι, ο ΣΚΑΪ προγραμμάτισε για απόψε στις 21.00 να προβληθεί η ταινία «Ο Μονομάχος» με τον Ράσελ Κρόου και το επόμενο επεισόδιο του Survivor θα παιχτεί αύριο Τετάρτη (25/2) στις 21.40 αμέσως μετά τη σειρά «Τότε και Τώρα».

Να υπενθυμίσουμε ότι οι Αθηναίοι έχασαν και τις δύο πρώτες ασυλίες με αποτέλεσμα να βγουν υποψήφιοι προς αποχώρηση η Βασιλική Μουντή και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, οπότε μένει να δούμε ποια από τις δύο ομάδες - Επαρχιώτες ή Αθηναίοι - θα κερδίσει αύριο (25/2) στον αγώνα για την τρίτη ασυλία, ώστε να κλειδώσουν οι υποψηφιότητες της εβδομάδας.

Στο επεισόδιο της Πέμπτης (26/2) θα δούμε ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα έχει σωθεί από την ψηφοφορία του κοινού και στη συνέχεια οι δύο άλλοι παίκτες θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο Survivor με την ηττημένη ή τον ηττημένο να αποχωρεί από το ριάλιτι επιβίωσης.