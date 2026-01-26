Survivor, Γη της Ελιάς, Μεγάλη Χίμαιρα: Ποιο πήρε την πρωτιά στην τηλεθέαση χθες (25/1)

Το Survivor του ΣΚΑΪ, η Γη της Ελιάς του Mega και η Μεγάλη Χίμαιρα της ΕΡΤ1 αναμετρήθηκαν στην prime time ζώνη χθες Κυριακή (25/1), αλλά την πρωτιά στην τηλεθέαση κέρδισε μόνο ένα πρόγραμμα και μάλιστα, μεγάλη διαφορά στο δυναμικό κοινό.

Αυτό ήταν το Survivor, το οποίο χάρισε ένα ανατρεπτικό Συμβούλιο του Νησιού στους τηλεθεατές, οι οποίοι συντονίστηκαν στον ΣΚΑΪ να δουν τι θα συμβεί με αποτέλεσμα ο σταθμός να συγκεντρώσει μέσο όρο 13,5% στο δυναμικό κοινό και 15,2% στο γενικό σύνολο.

Ακολούθησε η Γη της Ελιάς με 8,5% στο Δυναμικό Κοινό και 14,5% στο Γενικό Σύνολο, ενώ σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε η Μεγάλη Χίμαιρα, η οποία περιορίστηκε σε μονοψήφια ποσοστά και συγκεκριμένα σημείωσε 2,9% στο Δυναμικό Κοινό και 5,2% στο Γενικό Σύνολο.