Μενού

Survivor, Γη της Ελιάς, Μεγάλη Χίμαιρα: Ποιο πήρε την πρωτιά στην τηλεθέαση χθες (25/1)

Survivor, Η Γη της Ελιάς και Η Μεγάλη Χίμαιρα βρέθηκαν απέναντι στην prime time ζώνη χθες Κυριακή (25/1). Ποιο πρόγραμμα πήρε την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Reader symbol
Newsroom
Survivor Γιώργος Λιανός Γης της Ελιάς Βάσια Παναγοπούλου
Survivor: Γιώργος Λιανός & H Γη της Ελιάς: Βάσια Παναγοπούλου | ΣΚΑΪ & Mega
  • Α-
  • Α+

Το Survivor του ΣΚΑΪ, η Γη της Ελιάς του Mega και η Μεγάλη Χίμαιρα της ΕΡΤ1 αναμετρήθηκαν στην prime time ζώνη χθες Κυριακή (25/1), αλλά την πρωτιά στην τηλεθέαση κέρδισε μόνο ένα πρόγραμμα και μάλιστα, μεγάλη διαφορά στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Συμβούλιο «Βατερλό» για Επαρχιώτες - Η «κρυφή» ασυλία και η ισοψηφία που έβγαλε δύο παίκτες στον τάκο

Αυτό ήταν το Survivor, το οποίο χάρισε ένα ανατρεπτικό Συμβούλιο του Νησιού στους τηλεθεατές, οι οποίοι συντονίστηκαν στον ΣΚΑΪ να δουν τι θα συμβεί με αποτέλεσμα ο σταθμός να συγκεντρώσει μέσο όρο 13,5% στο δυναμικό κοινό και 15,2% στο γενικό σύνολο. 

Ακολούθησε η Γη της Ελιάς με 8,5% στο Δυναμικό Κοινό και 14,5% στο Γενικό Σύνολο, ενώ σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε η Μεγάλη Χίμαιρα, η οποία περιορίστηκε σε μονοψήφια ποσοστά και συγκεκριμένα σημείωσε 2,9% στο Δυναμικό Κοινό και 5,2% στο Γενικό Σύνολο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA