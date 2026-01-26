Survivor: Συμβούλιο «Βατερλό» για Επαρχιώτες - Η «κρυφή» ασυλία και η ισοψηφία που έβγαλε δύο παίκτες στον τάκο

Ένα επεισοδιακό Συμβούλιο του Νησιού είδαμε στο χθεσινό (25/1) επεισόδιο του Survivor αφού υπήρξαν ανατροπές, τις οποίες δεν έχουμε συνηθίσει και όπως φαίνεται κέντρισαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών εάν κρίνουμε από τα σχετικά tweets στο X.

Χθες Κυριακή (26/1) είδαμε τους Επαρχιώτες και τους Αθηναίους να αγωνίζονται για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας με τους πρώτους να χάνουν με 10-6 με τη Βασιλική Μουντή να είναι αυτή που χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ομάδα της.

Έτσι, οι Επαρχιώτες κλήθηκαν στο Συμβούλιο του Νησιού να ψηφίσουν παίκτρια ή παίκτη προς αποχώρηση. Και κάπου εκεί άρχισαν οι ανατροπές που έκαναν τους Αθηναίους τελικά να είναι με ένα χαμόγελο στα χείλη όσο και αν προσπάθησαν να το συγκρατήσουν και τον Γιώργο Λιανό να τους λέει ότι μόνο που τους έλειπε ήταν το ποπ κορν.

Λιανός: «Φωτεινή άκυρη» - Το μπλε βότσαλο την έσωσε

Τι ακριβώς συνέβη, όμως; Για αρχή ο παρουσιαστής του Survivor αποκάλυψε στους Επαρχιώτες ότι η Ελένη Ζαράγγα που αποχώρησε την Πέμπτη (22/1) έδωσε τη δύναμη σε μία παίκτρια ή έναν παίκτη να μπλοκάρει δύο παίκτες από την ψηφοφορία σε περίπτωση χαμένης ασυλίας, με άλλα λόγια, να μην μπορούν να ψηφίσουν.

Η παίκτρια που επέλεξε η Ελένη ήταν η Δήμητρα Λιάγγα, η οποία για αρχή δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα, αλλά έκανε αυτό που κλήθηκε να κάνει και μπλόκαρε τους Φωτεινή Καλεύρα και Χρήστο Μυλωνά.

Αμέσως μετά οι υπόλοιποι Επαρχιώτες ψήφισαν ποια ή ποιον θέλουν να βγει στον τάκο και αυτή ήταν παμψηφεί η Φωτεινή, η οποία δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη.

Και αυτό γιατί στην αρχή του χθεσινού (26/1) επεισοδίου του Survivor στην παραλία των Επαρχιωτών έφτασε ένα μπαούλο με πουγκιά. Όλα είχαν μέσα ένα βότσαλο, αλλά ένα πουγκί είχε μέσα ένα μπλε βότσαλο, το οποίο θα χάριζε ασυλία σε όποιον το έβρισκε και θα έκρινε η ίδια ή ο ίδιος πότε θα το χρησιμοποιούσε μέσα στην εβδομάδα.

Η παίκτρια που βρήκε το πολυπόθητο μπλε βότσαλο ήταν η Φωτεινή. Η ίδια αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει στο χθεσινό Συμβούλιο και έτσι πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, αποκάλυψε ότι εκείνη έχει την μπλε πέτρα, ακυρώνοντας όλη την ψηφοφορία.

Η φράση του Γιώργου Λιανού «Φωτεινή άκυρη» ακούστηκε τόσες φορές που «στοίχειωσε» Επαρχιώτες, Αθηναίους και το... X όπου υπήρξαν τα σχετικά χιουμοριστικά tweets, ενώ οι Επαρχιώτες κλήθηκαν να ξαναψηφίσουν παίκτρια ή παίκτη προς αποχώρηση.

Μετά από σχετική ερώτηση του παρουσιαστή, η ίδια δεν έκρυψε πως το περίμενε να την ψηφίσουν, αλλά δεν πτοείται αφού και υποψήφια να βγει άλλη στιγμή, θα αγωνιστεί για να παραμείνει στο Survivor όπως έκανε και την Πέμπτη (22/1) απέναντι στην Ελένη.

Επαρχιώτες: Με ισοψηφία έβγαλαν πάλι δύο παίκτες υποψήφιους

Και εκεί που θα έλεγε κανείς πως τελείωσαμε με τις «ανατροπές», οι Επαρχιώτες το έκαναν πάλι το «θαύμα» τους βγάζοντας με ισοψηφία δύο παίκτες στον τάκο και όχι έναν, όπως έπρεπε.

Θυμίζουμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα με αποτέλεσμα να βγουν τότε υποψήφιοι ο Σταύρος Φλώρος και η Φωτεινή Καλεύρα.

Χθες (25/1) από τον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, υποψήφιοι βγήκαν η Δήμητρα Λιάγγα και ο Χρήστος Μυλωνάς, οι οποίοι αντέδρασαν φαινομενικά ψύχραιμα, κυρίως η πρώτη, η οποία μην ξεχνάμε ότι μέσα σε λίγα λεπτά από ευνοημένη βρέθηκε υποψήφια προς αποχώρηση με 4 ψήφους από τους 9 συνολικά παίκτες που ψήφισαν.

Από την άλλη, ο Χρήστος δεν έκρυψε πως εκείνη την ώρα βρισκόταν εν βρασμώ και δεν θα ήθελε να τοποθετηθεί αν και δεν έκρυψε πως δεν περίμενε να ψηφιστεί από τώρα αφού μπορεί αγωνιστικά να μην είναι ο πιο δυνατός, αλλά έχει προσφέρει πολλά στην καλύβα.