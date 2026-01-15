Survivor: Γιατί άρχισε τα «γαλλικά» ο Gio - «Ανοίγω τα μάτια μου και γινόταν της π...»

Αναμφίβολα στο φετινό Survivor ο Gio Kay είναι ο παίκτης που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον μέχρι στιγμής και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει να το κάνει αφού εκείνος σώθηκε από το κοινό, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους, όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός στο χθεσινό Συμβούλιο του Νησιού λίγη ώρα πριν τη μονομαχία αποχώρησης.

Νωρίτερα στο χθεσινό (14/1) επεισόδιο ο Gio περιέγραψε με «γαλλικά» τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην παραλία τη νύχτα εξαιτίας της δυνατής βροχής που έπεφτε, η οποία έκανε τα πάντα μούσκεμα.

«Εχθές το βράδυ δεν κατάλαβα τι έγινε, ξύπνησα για ένα λεπτό, είδα μία φωτιά και λέω "τι ωραία είμαστε εδώ", κλείνω τα μάτια μου, τα ανοίγω και λέω "της π......νας γίνεται"», είπε αρχικά ο Gio στην κάμερα.

«Όλοι έτρεχαν, φώναζαν. Πιάνω τα ρούχα μου και ήταν μούσκεμα όλα. Δεν ήξερα πού είμαι και τι γίνεται.

Το επόμενο που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στην παραλία με το σορτσάκι στα πόδια μου, άλλο σορτσάκι πάνω στη φάτσα μου και μετά ξύπνησα πάλι στη φωτιά, με τα πόδια στις στάχτες, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι καλά», πρόσθεσε o παίκτης των Αθηναίων, δείχνοντας στην κάμερα ταλαιπωρημένος.