Με την είσοδο πέντε νέων παικτών ξεκίνησε χθες (8/2) η νέα εβδομάδα στο Survivor, αλλά και με ανακοινώσεις από πλευράς Γιώργου Λιανού γύρω από τις αποχωρήσεις, τις ασυλίες, αλλά και τα πέναλτι που επιστρέφουν στο ριάλιτι επιβίωσης και φέτος για να «ανάψουν τα αίματα» στον στίβο μάχης, εάν κρίνουμε από τους προηγούμενους κύκλους.

Ο Γιώργος Λιανός εξήγησε ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μόνο τρία επεισόδια - και κατ' επέκταση τρεις αγώνες ασυλίας - επειδή ο ίδιος πρέπει να λείψει για λίγο από τον Άγιο Δομίνικο και να ταξιδέψει στην Ολλανδία για τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου του The Floor.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Ο Benzy σε «βεντέτα» με Σηφάκη - «Θέλω τον Σηφαχθόνιο σε κάθε αγώνισμα μέχρι να πάει πίσω στο χωριό του»

Έτσι, θα προκύψουν τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες, αλλά «δεν θα έχουμε ψηφοφορία κοινού ούτε μονομαχία», όπως είπε. Οι υποψήφιοι παραμένουν στον τάκο και την επόμενη εβδομάδα όπου και πάλι θα δούμε τρεις αγώνες ασυλίες από τους οποίους θα βγουν άλλοι τρεις υποψήφιοι, αλλά τότε «θα έχουμε ψηφοφορία κοινού και θα σωθούν όσοι είναι να σωθούν», ώστε δύο παίκτες να μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο Survivor.

Ο παρουσιαστής ενημέρωσε Αθηναίους και Επαρχιώτες ότι οι νέοι παίκτες έχουν ασυλία για όλη την πρώτη εβδομάδα τους στο Survivor και έτσι δεν μπορούν να ψηφιστούν.

Όσον αφορά τα πέναλτι ο Γιώργος Λιανός εξήγησε:

«Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης δεν είναι δικαιολογημένος από τον γιατρό και πρέπει να παίξει, αλλά ο ίδιος ή η ομάδα του αποφασίσει να μην παίξει, τότε η ομάδα του παίρνει πέναλτι. Κάποιος παίκτης από την αντίπαλη ομάδα επιλέγει όποιον θέλει από την απέναντι ομάδα, αυτό είναι το κλασικό πέναλτι.

Πλέον, όμως, θα υπάρχει και time πέναλτι, δηλαδή χρονικό πέναλτι. Ο παίκτης που θα επιλέγεται, θα ξεκινάει συνήθως 15 δευτερόλεπτα πιο αργά και αυτό θα κρίνεται ανάλογα με την πίστα.

Επίσης το πέναλτι που θα έχει κερδίσει η ομάδα, θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει όποτε εκείνη θέλει. Άρα, τα πέναλτι αποκτούν και στρατηγική βαρύτητα και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε όπως εσείς νομίζετε για να φέρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι στον αγώνα πρώτης ασυλίας κέρδισαν οι Επαρχιώτες με 10-5 με την Αναστασία Στεργίου να δίνει τον τελευταίο πόντο και τη νίκη στην ομάδα της.