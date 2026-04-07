Survivor: Χαμός με Αθηναίους στο Συμβούλιο - «Μαντίσα και Benzy είναι ζευγάρι», λέει ο Σηφάκης

Την ώρα που στο Survivor οι Αθηναίοι γίνονταν μαλλιά κουβάρια για δεύτερο συνεχόμενο επεισόδιο με τη Μαντίσα να δέχεται τα «βέλη» σχεδόν όλων των συμπαικτών της, ο Μιχάλης Σηφάκης τόσο σε συζήτησή του με τη Δήμητρα Λιάγγα και Γιάννη Ρέβη όσο και στην προσωπική του συνέντευξη έστρεψε αλλού το ενδιαφέρον, αναφέροντας πως στου Κόκκινους υπάρχει ένα ζευγάρι.

«Διαισθάνομαι κάτι και θέλω τη βοήθειά σας. Εγώ διακρίνω ότι στην κόκκινη ομάδα ο Έρως με το βέλος έχει χτυπήσει. Πιστεύω ότι Benzy και Μαντίσα είναι ζευγάρι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο φλερτ. Είναι μαζί, παιδιά», είπε στους συμπαίκτες του ο Σηφάκης, ενώ στη συνέχεια σχολίασε στην κάμερα:

Διαβάστε επίσης - Survivor: Σφαγή στους Αθηναίους με τη Μαντίσα στο στόχαστρο - Οι «ψεύτες», ο «φελλός» και η «βόμβα που θα σκάσει»

«Ζευγάρι σε κρίση. Χθες δεν την ψήφισε και ήταν απών και σήμερα ήταν ο μόνος που έτρεξε να την αγκαλιάσει. Εμένα μου κάνει έρως».

Αριάδνη για Μαντίσα: «Έχει πεθάνει για μένα»

Στην ομάδα ων Αθηναίων πάντως και στο χθεσινό επεισόδιο έγινε της... κολάσεως με την Αριάδνη να βάζει τα κλάματα, η Μαντίσα να επιμένει πως δεν έχει πει όσα την κατηγορούν ότι είπε, ενώ στην όλη ένταση ενεπλάκησαν τόσο η Μιλένα όσο και ο Δημήτρης.

Νωρίτερα, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα για τη δεύτερη ασυλία, την οποία κέρδισαν οι Αθηναίοι με τη Μαντίσα φέρνει τον νικητήριο πόντο, η παίκτρια δήλωσε στην κάμερα πως «τώρα που έχω φέρει τρία δεκάρια την έχει τσούξει λίγο», εννοώντας την Αριάδνη και εξηγώντας πως η συμπαίκτριά της οριακά θα ήθελε να είχε χάσει στον αγώνα «για να έχει να μου την πει».

«Ντρέπομαι που αυτός ο άνθρωπος υπάρχει δίπλα μου και αναπνέει τον ίδιο αέρα με εμένα», σχολίασε από πλευράς της η Αριάδνη μετά από συζήτηση που είχε με τον Νίκο, ενώ στο τέλος «λύγισε» μπροστά στην κάμερα, βάζοντας τα κλάματα εξαιτίας όσων της μετέφερε ο Νίκος, υποστηρίζοντας ότι τα είχε πει η Μαντίσα για εκείνη.

«Έχει πεθάνει για μένα, δεν θέλω να τη βλέπω, να της μιλάω, δεν θέλω»

Στο Συμβούλιο του Νησιού η Μαντίσα κατηγόρησε τον Δημήτρη ότι «δασκάλεψε» την Αριάδνη τι να πει μπροστά σε όλους, κάτι που εκείνος διέψευσε.

«Με όλα αυτά προσπαθεί να με διώξει από το παιχνίδι, αλλά εμένα όλα αυτά δεν με αγγίζουν», πρόσθεσε η Μαντίσα, ενώ η Αριάδνη είχε ξεσπάσει σε κλάματα με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Ωστόσο, ο παρουσιαστής του Survivor δεν το πέτυχε αφού όταν η Μαντίσα επανέλαβε ότι δεν έχει πει όσα της προσάπτουν, η Μιλένα ξέσπασε εναντίον της, λέγοντάς της χαρακτηριστικά «ποτέ δεν έχεις πει τίποτα, κλείστο μια φορά».

Τελικά η Αριάδνη βγήκε για λίγο έξω με τη Μιλένα να την ακολουθεί να την ηρεμήσει, ενώ ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των ηττημένων Επαρχιωτών, οι οποίοι ψήφισαν την Κωνσταντίνα υποψήφια προς αποχώρηση.

Να σημειωθεί ότι αρχικά οι Επαρχιώτες νικούσαν στον αγώνα με 8-4, αλλά οι Αθηναίοι κατάφεραν να αντιστρέψουν το σκορ και τελικά να επικρατήσουν με 10-8.