Survivor: Σφαγή στους Αθηναίους με τη Μαντίσα στο στόχαστρο - Οι «ψεύτες», ο «φελλός» και η «βόμβα που θα σκάσει»

Το Survivor επέστρεψε χθες (5/4) με νέο επεισόδιο στο οποίο μονοπώλησαν το ενδιαφέρον οι Αθηναίοι που έβαλαν στο στόχαστρο τη Μαντίσα, την οποία κατηγόρησαν ότι τους έχει κράξει όλους στα κρυφά και τελικά την έβγαλαν υποψήφια προς αποχώρηση.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Κάππος είπε ότι μπαίνοντας στο Survivor άλλα έλεγαν οι περισσότεροι Αθηναίοι, άλλα του είπε η Μαντίσα, οπότε ο ίδιος δεν ήξερε ποιον να πιστέψει.

Την ίδια στιγμή μετέφερε στην Αριάδνη ότι η Μαντίσα την είχε κόψει από παρέα επειδή είχε δουλέψει νύχτα, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, ενώ και τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο τον είχε κατηγορήσει ότι κινεί υπόγεια τα νήματα στην ομάδα των Κόκκινων.

Στον «χορό» μπήκε και η Μιλένα Σδρένια που κατηγόρησε τη Μαντίσα ότι είναι ο χειρότερος χαρακτήρας που έχει περάσει από όλα τα Survivor, η Αριάδνη σε προσωπική της συνέντευξη είπε ότι η Μαντίσα την είχε αποκαλέσει «πουτ....α».

Η ουσία είναι ότι μετά την ήττα των Αθηναίων στον αγώνα για την πρώτη ασυλία με 10-4 από τους Επαρχιώτες, στην καλύβα των Κόκκινων έγινε τόση... κόλαση που κατάντησε... κουραστικό και έχανες την μπάλα ποιος είπε τι, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο που εδώ που τα λέμε από ένα σημείο και μετά δεν έδειχνε να έχει και πολύ νόημα να κάτσεις να το βρεις.

Την ίδια στιγμή η Μαντίσα, στην προσωπική της συνέντευξη τόνισε ότι δεν την νοιάζει που έχασαν σαν ομάδα, δεδομένης της όλης κατάστασης, ενώ μπροστά στους συμπαίκτες της, δεν έδειχνε να ιδρώνει και πολύ το αυτί της για όσα την κατηγορούσαν αν και διέψευσε όλα όσα της είχαν προσάψει οι Αθηναίοι, κατηγορώντας τους με τη σειρά της ότι παραποιούν όσα έχει πει.

Στον καυγά επενέβη και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος υπενθυμίζοντας καταστάσεις και καυγάδες που είχαμε δει στα πρώτα επεισόδια και λέγοντάς της πως μπορεί να την «κάψει» αν ανοίξει το στόμα του, αλλά για την ώρα δεν μιλάει «για να σου σκάσω βόμβα εκεί που δεν το περιμένεις».

Από τον καυγά δεν έμειναν απέξω ούτε η Μιλένα ούτε ο Άλεξ Κούρτοβικ αν και ο τελευταίος δεν μίλησε πολύ, ενώ ο Benzy προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα για λειτουργικούς λόγους, βλέπε συγκατοίκηση όλη μέρα κάθε μέρα, λέγοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι η Μαντίσα εμπιστεύτηκε το λάθος άτομο, δηλαδή τον Νίκο, ο οποίος την έβγαλε στη φόρα.

Όλα τα παραπάνω τα ξαναείπαν οι παίκτες στο Συμβούλιο του Νησιού στο οποίο ζήτημα να μίλησαν οι Επαρχιώτες για δύο λεπτά συνολικά με τους παίκτες να έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα με όλο αυτό που συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους.

Μάλιστα, η Αριάδνη και ο Δημήτρης το πήγαν ένα βήμα παραπέρα λέγοντας πως η Μαντίσα είναι σαν «φελλός» και σαν «μυρμηγκοφωλιά», αλλά εκείνη έμεινε ψύχραιμη και απλά ξεκαθάρισε στον Γιώργο Λιανό πως με «ψεύτες», όπως αποκάλεσε τους συμπαίκτες της και με ανθρώπους που αλλάζουν τα λόγια τους δεν πρόκειται να ασχοληθεί.

Όπως ήταν αναμενόμενο όση ώρα (και ήταν πολλή!) σφάζονταν οι Αθηναίοι, το X είχε πάρει «φωτιά» με τους μισούς να υποστηρίζουν τη Μαντίσα και να λένε πως θα τους διώξει όλους τους Κόκκινους έναν έναν και τους άλλους μισούς να λένε ότι πλέον η παίκτρια των Κόκκινων έχει κουράσει με τον τρόπο που φέρεται και ήρθε η ώρα να αποχωρήσει.

Το τι θα γίνει θα το ξέρουμε τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) που θα έχουμε την αποχώρηση της εβδομάδας, αλλά μέχρι τότε εκκρεμούν δύο ακόμα αγώνες ασυλίας που άμα τους χάσουν οι Αθηναίοι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι άλλοι θα βγουν στον τάκο, αφού, όπως τους υπενθύμισε ο Γιώργος Λιανός μία ακόμα ήττα τους θα σημάνει αυτομάτως δύο ακόμα υποψήφιους προς αποχώρηση παίκτες.