Survivor: Η μέρα και η ώρα που κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ

Με το δίπολο «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες» το Survivor επιστρέφει με περισσότερη ένταση και ανταγωνισμό. Το παιχνίδι γίνεται πιο στρατηγικό και θα κάνουν τα πάντα να τα καταφέρουν όπως προαναγγέλλει ο Γιώργος Λιανός στο τρέιλερ για το ριάλιτι επιβίωσης.

Η πρεμιέρα του Survivor

Το Survivor κάνει πρεμιέρα για το 2026 την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ με νέες περιπέτειες να περιμένουν τους διαγωνιζόμενους που ταξίδεψαν στον Άγιο Δομίνικο διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο. Ένα έπαθλο που ελλείψει celebrities διαγωνιζόμενων αυτή τη σεζόν γίνεται το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ελληνική τηλεόραση και ανέρχεται σε 250.000 ευρώ!

Το τρέιλερ της πρεμιέρας του Survivor

«Είμαι ο Γιώργος Λιανός και σας καλωσορίζω στο φετινό Survivor. Φέτος για πρώτη φορά θα δούμε κάτι διαφορετικό, καθώς οι αντίπαλες ομάδες θα είναι οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες. Μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Τελικά ποιοι είναι ποιο ανθεκτικοί;», αναρωτιέται ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός.

Λίγο αργότερα ξεκινούν οι πρώτες εικόνες από τις κακουχίες που βιώνουν οι παίκτες από την πρώτη στιγμή: βροχή, ατυχήματα και έλλειψη φαγητού. «Εγώ έτρωγα καπνιστό ελάφι πριν δυο μέρες. Τώρα κοίτα εδώ. Δεν έχω ιδέα τι κάνω», ακούγεται να λέει παίκτης στο τρέιλερ, ενώ κάποιος άλλος μιλώντας στην κάμερα αναφέρει: «Το παιχνίδι με κάνει straight, τρομάζω».