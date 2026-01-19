Survivor: Ο Gio είπε «μαλ...» τους Επαρχιώτες και έβαλε μπουρλότο στο Συμβούλιο - «Δεν ήρθα για να σεβαστώ κανέναν»

Στο χθεσινό (18/1) επεισόδιο του Survivor ο Gio Kay άναψε και πάλι «φωτιές» στο Συμβούλιο του Νησιού, λέγοντας στα μούτρα των Επαρχιωτών ότι με αυτά που λένε, φαίνονται «μ..λ..κες».

Απευθυνόμενος στον Σταυρό Φλώρο, ο Gio του είπε ότι «δεν το 'χετε για σόου εσείς γιατί όταν σου δίνει τον λόγο, μόνο μαλ.... βγαίνει από το στόμα σου» για να του απαντήσει ο παίκτης των Επαρχιωτών: «Αδερφέ, δεν έχω έρθει για να κάνω σόου».

Από πλευράς του ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από τον Gio «να περιορίσουμε λίγο τον χαρακτηρισμό» για να πει με τη σειρά του ο παίκτης των Αθηναίων: «Μου κριντζάρει από κει ρε, μπρο. Δεν ξέρουν τι λένε. Σκέφτονται και λένε κάτι να φανούν σοβαροί και απλά φαίνονται μ..κες στο τέλος».

Ο χαρακτηρισμός έκανε την Ιωάννα Δεσύλλα από την μπλε ομάδα να αντιδράσει, λέγοντας: «Αυτό δεν ήταν καλό που είπες, αυτό δεν ήταν καθόλου καλό που είπες».

Ο Gio πήγε κάπως να το «μαζέψει» λέγοντας πως αυτά είναι τα δικά του ελληνικά και να μην το παίρνουν κατάκαρδα, με την Ιωάννα να μην πείθεται και εκείνον, βέβαια, να προσθέτει στο ίδιο μήκος κύματος: «Απλά δεν ξέρουν πώς να μιλάνε στην κάμερα, απλά λένε μερικές χαζές κουβέντες, φίλε, όλα καλά».

Εκτός από την Ιωάννα και ο Χρήστος Μυλωνάς αντέδρασε στους χαρακτηρισμούς του Gio, κάνοντας λόγο για «τρομακτική αγένεια και προσβολή» και ζητώντας από τους Αθηναίους να τον «μαζέψουν».

«Αυτό το "δεν καταλαβαίνω ελληνικά" ήταν Καλομοίρα πριν 20 χρόνια, πολύ πετυχημένο, εσύ είσαι άλλη κατηγορία. Θεωρώ ότι καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ελληνικά και όταν δεν θες να καταλάβεις, λες δεν καταλαβαίνω», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος.

«Δεν ήρθα εδώ για να σεβαστώ κανέναν. Από πότε έγινε αυτό το παιχνίδι κάτι με σεβασμό; Κόψτε όλα αυτά με τον σεβασμό», απάντησε, μεταξύ άλλων, ο Gio, ενώ στην όλη συζήτηση μπλέχτηκαν και άλλοι παίκτες με την ατμόσφαιρα να ηλεκτρίζεται περισσότερο.