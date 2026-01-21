Μενού

Survivor: «Μετακομίζει» αργότερα απόψε (21/1) - Τι ώρα θα προβληθεί το σημερινό επεισόδιο

Το Survivor «μετακομίζει» αργότερα απόψε Τετάρτη (21/1). Τι ώρα θα προβληθεί από τον ΣΚΑΪ το σημερινό επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Survivor Γιώργος Λιανός
Survivor: Γιώργος Λιανός | ΣΚΑΪ
Το Survivor επιστρέφει απόψε Τετάρτη (21/1) με νέο επεισόδιο, το οποίο θα έχει λίγο από όλα: ένα αγώνισμα, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στην ελληνική εκδοχή του ριάλιτι επιβίωσης, την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας του κοινού, αλλά και την αποχώρηση παίκτη ή παίκτριας μετά από μονομαχία.

Όλα αυτά, όμως, θα τα δούμε λίγο αργότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αφού σήμερα (21/1) το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ θα ξεκινήσει 35 λεπτά αργότερα συγκριτικά με την προηγούμενη Τετάρτη. 

Διαβάστε επίσης - Survivor: Το X «δίκασε» τους Επαρχιώτες που έβγαλαν υποψήφιο τον Σταύρο - «Κλικάρα από τις λίγες»

Συγκεκριμένα απόψε (21/1) το Survivor θα ξεκινήσει στις 22.15 (και όχι στις 21.40 όπως την προηγούμενη εβδομάδα) αφού στις 21.00 θα προβληθεί το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά με τίτλο «Ίμια: 30 Χρόνια Μετά» με αφορμή την 30ή επέτειο από την κρίση στα Ίμια.

Να αναφέρουμε ότι το Β' Μέρος του «Ίμια: 30 Χρόνια Μετά» θα προβληθεί αύριο Πέμπτη (22/1) πάλι στις 21.00.

Όσον αφορά το Survivor, μια μικρή γεύση του τι θα δούμε απόψε (21/1) μας δίνει το τρέιλερ του ΣΚΑΪ και αν μη τι άλλο στην παραλία των Επαρχιωτών υπάρχει μεγάλη ένταση μετά το χθεσινό Συμβούλιο του Νησιού που έβγαλε υποψήφιους τον Σταύρο Φλώρο και τη Φωτεινή Καλεύρα. 

 

