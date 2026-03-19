Survivor: Νέα αλλαγή στις ημέρες προβολής - Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια στον ΣΚΑΪ

Η τελευταία εβδομάδα στο Survivor ξεκίνησε το Σάββατο (14/3) και ολοκληρώθηκε προχθές Τρίτη (17/3) με την αποχώρηση του Γιώργου Καραϊσαλίδη από την ομάδα των Αθηναίων μετά από μονομαχία με τον Σταύρο Φλώρο των Επαρχιωτών, αλλά η επόμενη θα ξεκινήσει μία ημέρα αργότερα.

Ο ΣΚΑΪ προχώρησε σε νέα αλλαγή στο πρόγραμμά του και έτσι το επόμενο νέο επεισόδιο του Survivor θα παιχτεί την ερχόμενη Κυριακή (22/3) στις 21.00 με τις δύο ομάδες να ρίχνονται στον στίβο μάχης για την πρώτη ασυλία της νέας αγωνιστικής εβδομάδας.

Τη Δευτέρα (23/3) το Survivor θα προβληθεί στις 22.10, όπως γίνεται όλες τις τελευταίες εβδομάδες, μιας και στις 21.00 προβάλλεται η μίνι σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν» και εκεί θα δούμε τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία.

Τα επόμενα δύο επεισόδια θα παιχτούν την Τρίτη (24/3) στις 21.00 όπου θα δούμε τον αγώνα για την τρίτη ασυλία και την Τετάρτη (25/3) στις 21.40 όπου θα δούμε τον αγώνα επάθλου, αλλά και την αποχώρηση της εβδομάδας.