Survivor: Στο παιχνίδι ο αδερφός του Gio Kay, Benzy – Δεν έχασε χρόνο, τι είπε στον Σηφάκη

Η πιο συζητημένη είσοδος στο σημερινό επεισόδιο του Survivor ήταν αναμφίβολα αυτή του Αλέξανδρου “Benzy” Καραντώνη, του αδερφού του Gio Kay.

Από το πρώτο του «Μιχάλη, χάρηκα» προς τον Μιχάλη Σηφάκη, οι συμπαίκτες έμειναν άφωνοι: «Ο Gio ξυρισμένος είναι αυτός;» σχολίαζαν γελώντας, αφού η ομοιότητα στη χροιά και τον τρόπο ομιλίας ήταν… τρομακτικά ίδια.

Ο Benzy, 25 ετών, τραπ τραγουδιστής από τη Γλυφάδα, μπήκε με χαλαρή διάθεση αλλά ξεκάθαρη αυτοπεποίθηση. Φίλος της φύσης, των ημιμαραθωνίων και της περιπέτειας, δείχνει ήδη πως μπορεί να εξελιχθεί σε «κρυφό χαρτί» των Αθηναίων.

Και το καλύτερο; Όλοι οι νέοι παίκτες έχουν μια εβδομάδα ασυλία, οπότε θα τους δούμε να προσαρμόζονται χωρίς άγχος… αλλά με πολλές αφορμές για δράμα.

Οι νέες προσθήκες στους Αθηναίους

Αριάδνη Δημητρέλου – Η πειθαρχημένη δύναμη

26 ετών, από το Περιστέρι, με background σε CrossFit και βόλεϊ. Πρώην αστυνομικός, οργανωμένη, αθλητική και έτοιμη να δοκιμάσει τα όριά της. Δεν φοβάται τις εντάσεις, αλλά ξέρει να κρατά ισορροπίες.

Αλέξανδρος “Benzy” Καραντώνης – Ο «ήρεμος trapper» που κρύβει εκπλήξεις

Τραπ μουσικός, λάτρης της φύσης και των ημιμαραθωνίων. Η χαλαρή του αύρα συνδυάζεται με καλή φυσική κατάσταση, κάτι που μπορεί να τον κάνει απρόσμενα δυνατό στα αγωνίσματα.

Αντώνης Νικολόπουλος – Ο zen μαχητής

36 ετών, από το Παγκράτι. Με εμπειρία σε διαφήμιση, εστίαση, γιόγκα και ορειβασία, μπαίνει ως ένας παίκτης με καθαρό μυαλό, αντοχή και ισορροπία. Το προφίλ του δείχνει ότι θα αντέξει στις δύσκολες συνθήκες.

Χρυσοβαλάντης Πάκος – Η ήρεμη δύναμη

46 ετών, σωφρονιστικός υπάλληλος από την Αθήνα. Ήρεμος, υπομονετικός και με ηγετικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην ομάδα.

Η νέα προσθήκη στους Επαρχιώτες

Ευτυχία Κυρκώστα – Η δρομέας της περιπέτειας

30 ετών, από Θεσσαλονίκη. Δυναμική, οργανωτική και λάτρης των μαραθωνίων. Μπαίνει με διάθεση να δώσει ώθηση στους Επαρχιώτες, ειδικά στα αγωνίσματα αντοχής.

Τι σημαίνει η είσοδος του Benzy για το παιχνίδι;

Η ομάδα των Αθηναίων αποκτά έναν παίκτη με δημοφιλές όνομα και ήδη viral ενδιαφέρον.

Η ομοιότητα με τον Gio δημιουργεί buzz και αναμένεται να παίξει ρόλο στη δυναμική της ομάδας.

Με την ασυλία της πρώτης εβδομάδας, ο Benzy έχει χρόνο να προσαρμοστεί και να δείξει τι μπορεί να κάνει στα αγωνίσματα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η παρουσία του θα συζητηθεί πολύ — και όχι μόνο για τη φωνή του.