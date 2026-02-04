Survivor: Όλοι οι Επαρχιώτες ψήφισαν Μιχάλη Σηφάκη - Ποιοι είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες

Οι Επαρχιώτες έχασαν και την τρίτη ασυλία στο χθεσινό (3/2) επεισόδιο του Survivor με σκορ 10-7 και έτσι η Μπλε ομάδα κλήθηκε στο Συμβούλιο του Νησιού να ψηφίσει δύο ακόμα υποψήφιους προς αποχώρηση παίκτες.

Όπως φάνηκε στην πορεία όλοι οι Μπλε ψήφισαν τον Μιχάλη Σηφάκη, με τον παίκτη να συγκεντρώνει 9 ψήφους και να εξηγεί ότι όλη η ομάδα είχε συνεννοηθεί για το τι να ψηφίσουν.

Από πλευράς του εκείνος ψήφισε τον Γιώργο Πολύχρο, ο οποίος βγήκε επίσης υποψήφιος και δήλωσε ότι θα παλέψει για την παραμονή του στο Survivor.

Πάντως, οι Αθηναίοι δεν έδειξαν να εκπλήσσονται με το αποτέλεσμα της κάλπης με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, μάλιστα, να κάνει λόγο για «ψευτοηρωισμούς». «Το έκανε εκ του ασφαλούς, ό,τι λέει εκτίθεται. Στατιστικά και αγωνιστικά έχει πέσει πάρα πολύ, θα έβγαινε ούτως ή άλλως», τόνισε ο παίκτης των Αθηναίων.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι Επαρχιώτες είχαν χάσει τη Δευτέρα (2/2) και τη δεύτερη ασυλία και από την ψηφοφορία που ακολούθησε, βγήκαν υποψήφιοι οι Χρήστος Μυλωνάς, Ιωάννης Ρέβης και Σταύρος Φλώρος.

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο Γιώργος Λιανός, το κοινό θα σώσει τρεις παίκτες, ενώ οι δύο παίκτες που έχουν συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους θα περάσουν σε μονομαχία προκειμένου ο νικητής να παραμείνει στο Survivor και ο άλλος θα αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης.