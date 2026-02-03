Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα η Μαντίσα με την αποχώρηση της Εβελίνας Λυκούδη - Οι τρεις υποψήφιοι

Μετά την αποχώρηση του Gio Kay, στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor είδαμε μία ακόμα οικειοθελή αποχώρηση πάλι από την ομάδα των Αθηναίων: αυτή της Εβελίνας Λυκούδη με τη Μαντίσα να μην αντέχει και να ξεσπάει σε κλάματα, εξηγώντας τον λόγο.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα για τη δεύτερη ασυλία, η παίκτρια των Αθηναίων, η οποία ήταν και υποψήφια προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα μετά την ήττα της ομάδας στον αγώνα πρώτης ασυλίας, ανακοίνωσε πως θέλει να αποχωρήσει από το Survivor όταν ο Γιώργος Λιανός τη ρώτησε πώς νιώθει για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Το αποτέλεσμα το περίμενα. Λίγο πριν το Συμβούλιο εγώ ζήτησα από τα παιδιά να με ψηφίσουν. Την τελευταία εβδομάδα το πηγαίνω μέρα με τη μέρα, γιατί πνευματικά, ψυχικά και ψυχολογικά νιώθω ότι έχω φτάσει στα όριά μου.

Σωματικά και αγωνιστικά πιστεύω ότι έχω να δώσω πολλά ακόμη, αλλά επειδή ξέρω τα όριά μου, γι' αυτό ζήτησα από τα παιδιά να με ψηφίσουν και για να τους βγάλω από τη δύσκολη θέση της ψηφοφορίας.

«Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε. Εδώ και 26 μέρες τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια. Ο καθένας που μας βλέπει από το σπίτι δεν μπορεί να το ζήσει, αυτό που περνάμε εδώ όλοι μας και θεωρώ ότι έχω φτάσει στα όριά μου.

Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να περιμένω μέχρι την Τρίτη για να μονομαχήσω. Αν ερχόμουν στη μονομαχία, θα τα παρατούσα. Οπότε θέλω να φύγω τώρα», είπε με δάκρυα στα μάτια η Εβελίνα Λυκούδη, αιφνιδιάζοντας τους συμπαίκτες της.

Μαντίσα: «Με όποιον νιώθω κοντά μου, κάτι γίνεται και φεύγει»

Από πλευράς της η Μαντίσα προσπάθησε να της αλλάξει γνώμη, αλλά δεν τα κατάφερε. Όταν ο Γιώργος Λιανός τη ρώτησε αν όντως η επιθυμία της είναι να φύγει από το παιχνίδι, η Εβελίνα απάντησε καταφατικά και αποχώρησε με τη Μαντίσα να «λυγίζει» και να ξεσπάει σε κλάματα.

Όπως εξήγησε η παίκτρια των Αθηναίων, όλοι οι παίκτες με τους οποίους έχει έρθει κοντά από την αρχή του παιχνιδιού, ο ένας μετά τον άλλο έχουν φύγει, ενώ δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί, λέγοντας πως «ο κόσμος θα με βλέπει και θα νομίζει ότι αυτή με το παραμικρό κλαίει».

«Την πρώτη εβδομάδα είχαμε έρθει κοντά με την Ελισάβετ, για λόγους υγείας φεύγει. Ένιωθα κοντά μου τον Τζίο, παθαίνει με το γόνατό του, φεύγει. Ερχόμαστε κοντά με τον Στίνη, παθαίνει το πόδι του φεύγει. Επιστρέφει ο Τζίο, ξαναγίνεται αυτό, ξαναφεύγει.

Έρχομαι κοντά με την Εβελίνα, κοιμόμασταν μαζί, κάθε μέρα μαζί, δεν ήταν καλά, της έλεγα "κάτσε άλλη μια μέρα, ξανασκέψου το, άσε να δεις πώς θα πάει, θα κερδίσουμε, θα φάμε" και τώρα γίνεται αυτό, τι να κάνω και εγώ; Με όποιον νιώθω κοντά μου, κάτι γίνεται και φεύγει.

Ποιοι είναι οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση

Παρά το γεγονός ότι οι Αθηναίοι ρίχτηκαν στον στίβο μάχης αποδεκατισμένοι, κατάφεραν να κερδίσουν τη δεύτερη ασυλία με 10-8, στέλνοντας τους Επαρχιώτες στο Συμβούλιο να ψηφίσουν υποψήφιους παίκτες προς αποχώρηση.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Λιανός, για πρακτικούς λόγους οι παίκτες καλούνταν να ψηφίσουν δύο και όχι έναν υποψήφιο παίκτη. Το «νόστιμο», βέβαια, είναι ότι οι Επαρχιώτες για ακόμα μία φορά κατάφεραν να βγάλουν περισσότερους υποψήφιους παίκτες από όσους χρειαζόταν.

Έτσι, αντί για δύο έβγαλαν τρεις υποψήφιους παίκτες και αυτοί είναι ο Χρήστος Μυλωνάς με 4 ψήφους και οι Σταύρος Φλώρος - Γιάννης Ρέβης με δύο ψήφους ο καθένας.

Να αναφέρουμε πως από μία ψήφο πήραν ο Μάνος Μαλλιαρός και ο Γιώργος Πολύχρος.

«Έχει μια παράδοση η ομάδα της Επαρχίας. Βγάζει πάντα περισσότερους υποψηφίους», σχολίασε ο Γιώργος Λιανός με κάποιους από τους Αθηναίους να ξεσπάνε σε γέλια.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Γιάννης Ρέβης παρότι είχε βρει την μπλε πέτρα που του έδινε αυτομάτως ασυλία, ο ίδιος δεν θέλησε να τη χρησιμοποιήσει.

Εναλλακτικά ήθελε να τη δώσει στον Χρήστο, αλλά ο τελευταίος το αρνήθηκε, αφού - όπως είπε - και να σωζόταν μια μέρα, ήταν σίγουρος ότι οι συμπαίκτες του θα τον έβγαζαν υποψήφιο σε επόμενη ψηφοφορία, μιας και αγωνιστικά είναι αδύναμος το τελευταίο διάστημα.