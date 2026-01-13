Survivor: Παμψηφεί ο Gio δεύτερος υποψήφιος - Γιατί «την είπε» στον Λιανό

Στο χθεσινό (12/1) επεισόδιο του Survivor οι Αθηναίοι έχασαν και τον δεύτερο αγώνα ασυλίας με αποτέλεσμα στο Συμβούλιο του Νησιού να κληθούν να ψηφίσουν δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση παίκτη.

Διαβάστε περισσότερα: Survivor 2026 - «Τα πήρε» ο Gio με τον Σταύρο: «Σπόρε, αν δεν έπεφτε το βρακί μου την πλάτη μου θα κοιτούσες»

Ο Γιώργος Λιανός διάβασε ενώπιον όλων των παικτών τι ψήφισαν οι Αθηναίοι και όπως αποδείχθηκε στην πράξη, όλοι οι παίκτες είχαν ψηφίσει τον Gio. «Παμψηφεί ο Gio είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του Survivor.

«Εσύ ήξερες ακριβώς τι γινότανε και στις δύο καλύβες και παραλίες, σωστά; Γι’ αυτό είχες συγκεκριμένες ερωτήσεις σωστά;

Που αυτό σημαίνει ότι ήξερες τη συζήτηση που είχαμε σαν ομάδα ενωμένοι, συναιθηματικοί,με φιλία και πήγες όλη τη συζήτηση στη δύναμη που έχουν οι Επαρχιώτες και εμάς ήταν σαν να μας βγάζεις underdogs, οι κακοί, σαν να μην είμαστε ενωμένοι», είπε τότε ο Gio απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιανό.

Μάλιστα, εξήγησε πως ο ίδιος ζήτησε από τους συμπαίκτες του να τον ψηφίσουν όλοι, ώστε να μην μοιραστούν οι ψήφοι πάλι όπως στην πρώτη ψηφοφορία της Κυριακής (11/1) και χαλάσει το καλό κλίμα της ομάδας με τους παίκτες να μοιράζονται σε στρατόπεδα.