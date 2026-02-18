Survivor: Πότε θα παιχτεί το επόμενο νέο επεισόδιο με την αποχώρηση της εβδομάδας

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι κρίσιμη για το Survivor, αφού οι υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες είναι συνολικά επτά (!), αλλά δεν θα μάθουμε σήμερα Τετάρτη (18/2) ούτε ποιοι σώθηκαν από την ψηφοφορία του κοινού ούτε θα δούμε μονομαχία αποχώρησης και για την ακρίβεια δεν θα δούμε καθόλου νέο επεισόδιο.

Αντίθετα, το επόμενο επεισόδιο του Survivor θα παιχτεί αύριο Πέμπτη (19/2) στις 21.00 όπου θα μας λυθούν όλες οι απορίες για το τι θα συμβεί στη συνέχεια και ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα αποχωρήσει τελικά από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Αν και δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τον σταθμό για το αν αυτή η αλλαγή στον προγραμματισμό του είναι έκτακτη ή αν ήρθε για να μείνει, το πιθανότερο είναι να οφείλεται στον σημερινό αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεβερκούζεν που θα προβληθεί στις 22.00 από το Mega.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ευτυχία Κυρκώστα, η οποία ήταν από τις νέες προσθήκες στους Επαρχιώτες, αποχώρησε οικειοθελώς, με τον Γιώργο Λιανό να αφήνει να εννοηθεί πως η παίκτρια δεν άντεξε τις δυσκολίες μέσα στο παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή οι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα είναι επτά και πρόκειται κυρίως για παλαιούς παίκτες. Αναλυτικότερα, από τους Αθηναίους υπoψήφιοι είναι οι Κέλλυ Μποφίλιου, Αλέξανδρος Κούρτοβικ, Βασιλική Μουντή και Χρυσοβαλάντης Πάκος, ενώ από τους Επαρχιώτες οι Ιωάννης Ρέβης, Φανή Παντελάκη και Δήμητρα Λιάγγα.

Το ποιους θα σώσει το κοινό και ποιοι θα μονομαχήσουν θα το δούμε στο αυριανό (19/2) επεισόδιο του Survivor με την αποχώρηση της εβδομάδας.