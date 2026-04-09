Survivor: Σε κλάματα ξέσπασε η Μαντίσα - Τα «καρφιά» του Σταύρου και ποια παίκτρια αποχώρησε

Σε κλάματα ξέσπασε η Μαντίσα Τσότα στο χθεσινό (8/4) επεισόδιο του Survivor και συγκεκριμένα λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας επάθλου με αφορμή ερώτηση του Γιώργου Λιανού για τις αναμνήσεις που έχει από τον εορτασμό του Πάσχα με την οικογένειά της ανά τα χρόνια.

«Εγώ δυστυχώς δεν έχω καν συγγενείς εδώ διότι είναι στην Αλβανία. Στην Ελλάδα είχα μόνο τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τα τελευταία 10-11 χρόνια τον πατριό μου. Κάναμε μεταξύ μας οικογενειακά και πηγαίναμε και σε φίλους. Τώρα με τον σύντροφο της αδερφής μου πάμε συνήθως σπίτι του, γιατί ψήνουν τα πάντα.

Μόνο μία χρονιά δεν κάναμε όλοι μαζί, το 2014, γιατί είχα ένα θέμα υγείας και το έκανα με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο. Παρ’ όλα αυτά, κάθε Πάσχα, είτε ήμουν φοιτήτρια είτε όπου ήμουν, στο χωριό μου στην Ακράτα κάναμε όλοι μαζί οικογενειακώς», είπε χαρακτηριστικά η Μαντίσα, η οποία μετά από λίγο θέλησε να απομονωθεί και άρχισε να κλαίει.

Σταύρος Φλώρος: «Οι Αθηναίοι είναι λίγο κότες»

Μετά από όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στην ομάδα των Αθηναίων με τους Κόκκινους να έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Μαντίσα, ο Σταύρος Φλώρος «κάρφωσε» τους Αθηναίους αποκαλώντας τους «κότες» λέγοντας πως κανένας δεν βγήκε μπροστά να το πάρει πάνω του.

«Δυνατό το χθεσινό συμβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ότι οι Αθηναίοι είναι λίγο κότες. Θεωρώ ότι έγινε όλος αυτός ο ντόρος και ο πανικός, ο πόλεμος προς τη Μαντίσα για το τίποτα. Στην τελική, τη βγάλαν υποψήφια, χαιρότανε με τους υποψήφιους που έβγαλε», είπε αρχικά ο Σταύρος.

Πίστευα ότι θα προσπαθήσουν να περάσουν το μήνυμα στη Μαντίσα, ειδικά εγώ πίστευα για τον Άλεξ Κούρτοβικ, που έχει τόσο μεγάλο στόμα, πολλές φορές, πιο μεγάλο κι απ’ το μπόι του, θα πω εγώ. Κατάλαβε και η ίδια ότι μόνο γαβγίζουν αυτά τα σκυλιά, δε δαγκώνουνε»

«Κανείς από αυτούς δεν έχει την απαιτούμενη μαγκιά να βγει μπροστά και να το πάρει πάνω του. Όπως κάναμε εμείς, όταν λέγαμε ότι φταίει το αντρικό κομμάτι, βγαίνουμε όλοι οι άντρες μπροστά και ό,τι γίνει, θα γίνει. Κανείς από αυτούς. Ό,τι κι αν λέμε, αν δε δούμε κάτι, είναι μόνο λόγια», σχολίασε στη συνέχεια ο παίκτης των Επαρχιωτών.

Το σίγουρο είναι ότι η Μαντίσα σώθηκε από το κοινό, εξέλιξη που αποτελεί σαφές μήνυμα για τους συμπαίκτες της. Ακόμα σώθηκε και ο Νίκος, ενώ η παίκτρια που αποχώρησε χθες (8/4) από το Survivor οικειοθελώς η Κωνσταντίνα Μπακαρού από τους Επαρχιώτες λόγω τραυματισμού.

Όπως εξήγησε η ίδια στον Γιώργο Λιανό, χρειάζεται αποθεραπεία τουλάχιστον δύο εβδομάδες, κάτι που είναι αδύνατο να συμβεί με την ίδια μέσα στο παιχνίδι.