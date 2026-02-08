Survivor spoiler: Πέντε νέοι παίκτες αλλάζουν τα πάντα από σήμερα (8/2) – Το προβάδισμα για την ασυλία

Η 5η εβδομάδα (8/2) του Survivor ξεκινά με ανατροπές που μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη ροή του παιχνιδιού, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Μετά από έναν μήνα στον Άγιο Δομίνικο, Αθηναίοι και Επαρχιώτες έχουν κρατήσει μια εντυπωσιακή ισορροπία στις νίκες, όμως η είσοδος πέντε νέων παικτών υπόσχεται να φέρει… τριγμούς.

Το κοινό έχει ήδη αρχίσει να «διαβάζει» τις νέες δυναμικές, ενώ οι ομάδες προσπαθούν να προσαρμοστούν πριν από τα κρίσιμα αγωνίσματα ασυλίας που έρχονται.

Ισορροπία στο σκορ – Αστάθεια στη δυναμική

Μετά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες, το σκορ παραμένει απόλυτα μοιρασμένο:

8 νίκες οι Αθηναίοι

8 νίκες οι Επαρχιώτες

Ωστόσο, στα έπαθλα φαγητού οι μπλε έχουν σαφές προβάδισμα με 3–1, κάτι που τους έχει δώσει καλύτερη φυσική κατάσταση και ψυχολογία.

Η 5η εβδομάδα όμως δεν μοιάζει με καμία από τις προηγούμενες. Οι νέες προσθήκες αλλάζουν τα δεδομένα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά πώς θα «δέσουν» οι ομάδες.

Το δίλημμα της Αναστασίας και η πρώτη αναταραχή

Πριν καν εμφανιστούν οι νέοι παίκτες, ένας πάπυρος φτάνει στα χέρια της Αναστασίας Στεργίου.

Το περιεχόμενό του τη φέρνει μπροστά σε μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη δική της πορεία, αλλά και την ισορροπία της ομάδας.

Η αντίδραση των συμπαικτών της είναι έντονη, ενώ η άφιξη των νέων προσώπων κάνει το κλίμα ακόμη πιο ηλεκτρισμένο.

Οι νέοι παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι

ΑΘΗΝΑΙΟΙ

Αριάδνη Δημητρέλου, 26 ετών – Περιστέρι

Αθλητική, πειθαρχημένη και με εμπειρία από CrossFit και βόλεϊ. Η πρώην αστυνομικός μπαίνει με αυτοπεποίθηση και διάθεση να δοκιμάσει τα όριά της. Δεν φοβάται τις εντάσεις, αλλά προτιμά τη συνεργασία.

Αλέξανδρος “Benzy” Καραντώνης, 25 ετών – Γλυφάδα

Τραπ τραγουδιστής, λάτρης της φύσης και των ημιμαραθωνίων. Με χαλαρή διάθεση αλλά υψηλή φυσική κατάσταση, μπορεί να εξελιχθεί σε «κρυφό χαρτί» των Αθηναίων.

Αντώνης Νικολόπουλος, 36 ετών – Παγκράτι

Με background στη διαφήμιση, την εστίαση και τη γιόγκα, μπαίνει ως ένας παίκτης με ισορροπία, αντοχή και καθαρό μυαλό. Η εμπειρία του σε ορειβασία δείχνει ότι θα αντέξει στις δύσκολες συνθήκες.

Χρυσοβαλάντης Πάκος, 46 ετών – Αθήνα

Σωφρονιστικός υπάλληλος, ήρεμη δύναμη και άνθρωπος της ομάδας. Με ηγετικά χαρακτηριστικά και υπομονή, μπορεί να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας στους Αθηναίους.

ΕΠΑΡΧΙΩΤΕΣ

Ευτυχία Κυρκώστα, 30 ετών – Θεσσαλονίκη

Δυναμική, οργανωτική και λάτρης των μαραθωνίων. Με σταθερότητα αλλά και ανάγκη για περιπέτεια, μπαίνει ως μια παίκτρια που μπορεί να δώσει ώθηση στους Επαρχιώτες, ειδικά στα αγωνίσματα αντοχής.