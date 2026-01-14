Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (14/1) τον αγώνα επάθλου και ποιον παίκτη σώζει το κοινό

Η πρώτη εβδομάδα του Survivor ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη (14/1) και το σημερινό επεισόδιο αν μη τι άλλο θα έχει λίγο από όλα: θα δούμε Αθηναίους και Επαρχιώτες να δίνουν τον πρώτο αγώνα επάθλου για φέτος, θα μάθουμε ποιος παίκτης ή ποια παίκτρια σώθηκε μέσα από την ψηφοφορία του κοινού και τέλος, θα δούμε τους άλλους δύο παίκτες να μονομαχούν στον στίβο μάχης με την ηττημένη ή τον ηττημένο να αποχωρεί από το Survivor.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, η παίκτρια ή ο παίκτης που θα αποχωρήσει κάνει μία δήλωση που θα συζητηθεί!

Διαβάστε επίσης - Survivor: Σταύρος για Gio - «Γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός, δεν μπορώ να τον πάρω στα σοβαρά»

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη (13/1) παρά την προσπάθειά τους, οι «Αθηναίοι» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Το σχέδιό τους, με την υποψηφιότητα του Gio Καραντώνη, σχολιάστηκε έντονα από τους «Επαρχιώτες» οδηγώντας σε μία έντονη αντιπαράθεση στο Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία μεταξύ των Κόκκινων ανέδειξε ως τρίτη υποψήφια την Κέλλυ Μποφίλιου, η οποία αποδέχτηκε την υποψηφιότητά της αναφερόμενη στις δύο απανωτές ήττες της σε run. Από την άλλη πλευρά όμως τόνισε την προσφορά της στην ομάδα ως «μαγείρισσα της καλύβας».

Έτσι, οι τρεις υποψήφιοι παίκτες προς αποχώρηση προέρχονται όλοι από την ομάδα των Αθηναίων και είναι οι: Σταυρούλα Ποτήρη, Gio Kay και Κέλλυ Μποφίλιου.

Απόψε, θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο αγώνα επάθλου. Η ομάδα που θα κερδίσει, δε θα έχει απλά τη δυνατότητα να μαγειρέψει κάτι περισσότερο από ρύζι, αλλά θα λάβει και έναν πολύ χρήσιμο εξοπλισμό.

Η αναμέτρηση είναι έντονη και φέρνει πολλές εντάσεις ακόμα και στο εσωτερικό των δύο ομάδων. Η ένταση μεταφέρεται και στο Συμβούλιο του νησιού όπου ένας/μία Survivor δηλώνει πως δεν αντέχει άλλο…

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, σύμφωνα με τα spoilers που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, η ομάδα που θα κερδίσει τον πρώτο αγώνα επάθλου του φετινού Survivor είναι οι Επαρχιώτες, κάτι που εάν επαληθευτεί και το βράδυ στο επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21.40 από τον ΣΚΑΪ, θα σημαίνει 4 σερί νίκες για την ομάδα και από την άλλη, τέσσερις σερί ήττες για τους Αθηναίους με ό,τι αυτό θα σημαίνει για το ηθικό της ομάδας.

Survivor: Ποιος παίκτης σώζεται από την ψηφοφορία του κοινού

Τώρα το δεύτερο ερώτημα που υπάρχει για το σημερινό επεισόδιο του Survivor είναι ποιον παίκτη ή ποια παίκτρια έχει σωθεί από το κοινό χάρη στην ψηφοφορία και η απάντηση σε αυτό, σύμφωνα με τα spoilers, είναι ο Gio, μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη, αφού από όλους τους παίκτες είναι ίσως ο πιο πολυσυζητημένος του φετινού Survivor, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Έτσι, αν δεν υπάρξει καμιά ανατροπή σε αυτό το σκέλος, θα δούμε τη Σταυρούλα και την Κέλλυ να ρίχνονται στον στίβο μάχης, διεκδικώντας την παραμονή τους στο παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει για το ποια μένει και ποια αποχωρήσει από το Survivor.

Δεδομένου ότι αγωνιστικά η πιο αδύναμη είναι η Σταυρούλα, θεωρείται πιθανότερο η συγκεκριμένη παίκτρια να αποχωρήσει. Το τι θα συμβεί τελικά θα το δούμε απόψε στις 21.40 στον ΣΚΑΪ.