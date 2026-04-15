Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (15/4) τον αγώνα επάθλου - Ποιοι ίσως σωθούν και η αποχώρηση

Η αποχώρηση απόψε (15/4) στο Survivor, η τελευταία πριν από το πάρτι της Ένωσης, θα είναι υπόθεση των Αθηναίων αφού και οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση προέρχονται από την ομάδα των Κόκκινων.

Η Όλγα Λοβέρα, ο Νίκος Κάππος, η Μαντίσα Τσότα και ο Benzy Καραντώνης, όπως και οι φαν του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, περιμένουν απόψε (15/4) στις 21.00 να μάθουν ποιοι έχουν σωθεί από το κοινό και ποιοι θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο Survivor.

Από κει και πέρα οι εντάσεις στην ομάδα των Αθηναίων συνεχίστηκαν για ακόμα μία μέρα, εχθές, στο τρίτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας. Η ήττα τους με 10-2, από τους Επαρχιώτες, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, στο ήδη πεσμένο ηθικό τους. Οι καυγάδες στην καλύβα δε σταματούν και μία νέα αντιπαράθεση φέρνει δάκρυα…

Οι Επαρχιώτες, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ τονωμένοι και ξέρουν πως η ομάδα τους θα βρεθεί ακέραιη στο πάρτι της Ένωσης. Οι συζητήσεις στη δική τους καλύβα περιστρέφονται γύρω από τα όσα έχουν παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες στα Συμβούλια, για τις υποψηφιότητες των Αθηναίων.

Ο αγώνας για το έπαθλο της Επικοινωνίας αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τους Αθηναίους. Θα καταφέρουν έστω και για λίγο να ενωθούν και να πάρουν την πολυπόθητη νίκη; Ο καιρός στον Άγιο Δομίνικο είναι απρόβλεπτος. Ένα αγώνισμα που ξεκίνησε με ηλιοφάνεια ολοκληρώνεται με… καταρρακτώδη βροχή.

Σήμερα το τοπίο είναι θολό όσον αφορά το ποια ομάδα θα κερδίσει στον αγώνα επάθλου, αλλά το επικρατέστερο σενάριο θέλει τους Αθηναίους να καταφέρνουν να πάρουν τη ρεβάνς μετά από σερί ήττες και να είναι η ομάδα που θα νικήσει απόψε (15/4). Ωστόσο, αυτό θα το ξέρουμε με σιγουριά στο αποψινό επεισόδιο του Survivor.

Στο Συμβούλιο του Νησιού, ο Γιώργος Λιανός θα ανακοινώσει ποιους στήριξε το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του και ποιοι θα είναι εκείνοι που θα οδηγηθούν σε μονομαχία.

Αν και δεν υπάρχει κάποιο spoiler, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Μαντίσα και ο Benzy θα σωθούν από το κοινό και έτσι σε μονομαχία θα περάσουν η Όλγα και ο Νίκος, οπότε μένει να δούμε ποιο θα είναι το μέλος των «Αθηναίων» που θα αποχωρήσει ακριβώς πριν την ένωση από το Survivor.