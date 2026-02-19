Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (19/2) τον αγώνα επάθλου - Ποιοι παίκτες ίσως σωθούν και η αποχώρηση

Το Survivor επιστρέφει απόψε Πέμπτη (19/2) στον ΣΚΑΪ με νέο επεισόδιο στο οποίο μεταξύ άλλων θα δούμε την αποχώρηση της εβδομάδας και έτσι θα μάθουμε ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

Με επτά υποψηφιότητες και δύο ομάδες σε ρήξη, ο ΣΚΑΪ υπόσχεται ότι οι εξελίξεις στο αποψινό (19/2) επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21.00 θα είναι καταιγιστικές.

Οι σχέσεις στην ομάδα των Επαρχιωτών είναι στα… κόκκινα. Οι σπόντες είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, ενώ ορισμένοι έχουν επιλέξει να μη μιλάνε καθόλου μεταξύ τους.

Βέβαια και στην ομάδα των Αθηναίων, μία κόντρα δημιουργείται ανάμεσα στην Κέλλυ Μποφίλιου και στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και η μεταξύ τους απόσταση μεγαλώνει.

Ο τελευταίος αγώνας της εβδομάδας έχει υψηλό δείκτη δυσκολίας καθώς απαιτεί δύναμη, τεχνική και συνεργασία. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τον κάνουν ακόμα πιο δύσκολο, αφού οι παίκτες θα κληθούν να παίξουν κάτω από έντονη βροχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ομάδα που θα κερδίσει στον αποψινό αγώνα επάθλου είναι οι Επαρχιώτες. Μένει να δούμε εάν αυτή η εκδοχή θα επαληθευτεί και στην οθόνη του ΣΚΑΪ.

Survivor: Ποιους παίκτες ίσως σώσει το κοινό και η αποχώρηση της εβδομάδας

Όσον αφορά τώρα την αποχώρηση της εβδομάδας, εκεί το τοπίο είναι θολό και μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε βάσει όσων έχουμε δει στην πορεία του Survivor μέχρι τώρα.

Αρχικά ο Γιώργος Λιανός θα πρέπει να ανακοινώσει ποιους παίκτες έσωσε το κοινό μέσω ψηφοφορίας.

Εκτός απροόπτου, Αλέξανδρος Κούρτοβικ, Βασιλική Μουντή θα σωθούν, όπως και η Φανή Παντελάκη αφού έχει δώσει πολύ υλικό στο ριάλιτι κομμάτι.

Από τους υπόλοιπους, η Δήμητρα Λιάγγα είναι πιθανότερο να σωθεί επίσης αφού δείχνει μια ήρεμη δύναμη στο παιχνίδι και στη συνέχεια ο Χρυσοβαλάντης Πάκος αφού είναι καινούργιος, έχει χαρίσει νίκες στην ομάδα του στα τελευταία παιχνίδια, οπότε ίσως το κοινό θελήσει να του δώσει μια ευκαιρία να δείξει περισσότερα πράγματα στο ριάλιτι επιβίωσης.

Από την άλλη, η Κέλλυ Μποφίλιου και ο Ιωάννης Ρέβης, εάν κρίνουμε από τα σχόλια στο X από φαν του Survivor, δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερο ρεύμα στους φαν του Survivor, είναι πολύ χαμηλά στα στατιστικά, οπότε είναι πιο εύκολο μη σωθούν και να καταλήξουν σε μονομαχία.

Εάν οι εξελίξεις θα είναι αυτές στο σημερινό επεισόδιο του Survivor θα το ξέρουμε απόψε στον ΣΚΑΪ, ο οποίος αναφέρει πως στο Συμβούλιο του Νησιού ο Γιώργος Λιανός θα κάνει μια ανακοίνωση που θα κάνει και τις δύο ομάδες να «παγώσουν» χωρίς να έχει διαρρεύσει κάτι σχετικό.

Survivor, απόψε Πέμπτη (19/2) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ