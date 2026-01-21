Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (21/1) τον αγώνα επάθλου, ποιοι σώζονται από το κοινό και η αποχώρηση

Η πιο κρίσιμη ημέρα της εβδομάδας είναι η σημερινή (21/1) για το Survivor και εάν κρίνουμε από το τρέιλερ που παίζει από χθες βράδυ, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι θα έχει και πολλές εντάσεις.

Με τρεις υποψήφιους (Σταύρος Φλώρος, Φωτεινή Καλεύρα, Ελένη Ζαράγγα) προς αποχώρηση από την ομάδα των Επαρχιωτών και έναν υποψήφιο από την ομάδα των Αθηναίων (Γιάννης Στίνης), οι Μπλε πιέζονται περισσότερο στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης που θα προβληθεί απόψε, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 22.15, στον ΣΚΑΪ.

Να θυμίσουμε ότι η χθεσινή νίκη των Αθηναίων στον αγώνα ασυλίας οδήγησε τους Επαρχιώτες σε ψηφοφορία για την ανάδειξη του τρίτου υποψήφιου προς αποχώρηση.

Ωστόσο, οι ψήφοι μοιράστηκαν (6-6) ανάμεσα στον Σταύρο Φλώρο και τη Φωτεινή Καλεύρα, με αποτέλεσμα να βγουν και οι δύο υποψήφιοι.

Ο Σταύρος σοκαρίστηκε, αναγνωρίζοντας στρατηγική ορισμένων μελών της ομάδας του, πίσω από το αποτέλεσμα, καθώς αγωνιστικά πιστεύει πως δεν του αξίζει.

Η Φωτεινή από την άλλη πλευρά, δήλωσε πως το περίμενε γιατί αγωνιστικά είχε φέρει μόνο τρεις νίκες. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έδειξε πως πλέον στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχουν δύο υποομάδες που λειτουργούν διαφορετικά.

Το κοινό εχθές (20/1) έδωσε την θετική του ψήφο στους Survivors που θέλει να παραμείνουν και απόψε (21/1) θα μάθουμε ποιοι δύο είναι ασφαλείς και ποιοι θα μονομαχήσουν.

Πριν από τη μονομαχία, ένα αγώνισμα επάθλου περιμένει τις δύο ομάδες και μάλιστα σε ένα εντυπωσιακό και απαιτητικό στίβο μάχης που δεν έχουμε παρακολουθήσει ξανά στο ελληνικό Survivor όπου ζήτημα είναι η δύναμη και η αντοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προβάδισμα για τη νίκη απόψε (21/1) έχουν οι Αθηναίοι, αλλά βέβαια και από την άλλη, δεν θα έπρεπε να αποκλείουμε καιμια αντεπίθεση από τους Επαρχιώτες και να νικήσουν τελικά. Άλλωστε, η φύση του σημερινού αγωνίσματος μάλλον τους ευνοεί περισσότερο.

Πάντως, ο ΣΚΑΪ υπόσχεται ότι το έπαθλο για το οποίο θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες, «ονοματίζεται» διαφορετικά ανά περιοχή όπως όμως και να το πεις, το απολαμβάνεις!

Ποιους παίκτες σώζει το κοινό και η αποχώρηση της εβδομάδας

Στο συμβούλιο του Νησιού ο Γιώργος Λιανός θα ανακοινώσει ποιοι είναι οι παίκτες που σώθηκαν από το κοινό και στη συνέχεια οι άλλοι δύο παίκτες θα μονομαχήσουν για να κερδίσουν την παραμονή τους στο Survivor.

Μέχρι στιγμής το τοπίο είναι θολό ως προς το τι θα γίνει, αλλα οι πρώτες εκτιμήσεις λένε πως ο Σταύρος Φλώρος και ο Γιάννης Στίνης θα είναι οι παίκτες που έχουν σωθεί από το κοινό και ότι η μονομαχία θα είναι γυναικεία υπόθεση.

Άλλωστε, ήδη από χθες το βράδυ με την ανακοίνωση των ονομάτων, το Χ γέμισε από υποστηρικτικά μηνύματα στα πρόσωπα των δύο παικτών και ειδικά προς τον Σταύρο Φλώρο με τους φαν του Survivor να κάνουν λόγο για κλίκα στην ομάδα των Επαρχιωτών και για κίνηση στρατηγικής που θα γυρίσει μπούμερανγκ σε όσους την έστησαν.

Συνεπώς, το πιθανότερο είναι να δούμε τις Φωτεινή Καλεύρα και Ελένη Ζαράγγα να μονομαχούν και να διεκδικούν την παραμονή τους στο ριάλιτι επιβίωσης και δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο δεν έχει βγει ακόμα κάποιο spoiler, πολλούς να εκτιμούν πως η Ελένη θα είναι εκείνη που θα αποχωρήσει.

Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το αποψινό επεισόδιο του Survivor αφού είναι από τις φορές που ακόμα και τα spoiler και οι πληροφορίες δεν δίνουν ξεκάθαρη εικόνα.

Οπότε οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα θα δοθούν απόψε (λίγο αργότερα από τη συνηθισμένη ώρα) στις 22.15 στον ΣΚΑΪ.