Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (8/4) τον αγώνα επάθλου - Ποιοι ίσως σωθούν και η αποχώρηση

Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα μάθουμε ποιος ή ποια από τους τέσσερις υποψηφίους - Μαντίσα Τσότα, Κωνσταντίνα Μπακαρού, Όλγα Λοβέρα και Νίκο Κάππο - θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μία εβδομάδα γεμάτη εντάσεις για τους «Αθηναίους» ολοκληρώνεται απόψε (8/4) και είναι πολύ πιθανό αυτό να γίνει με μία αποχώρηση.

Ακόμα κι αν το τηλεοπτικό κοινό αποφασίσει να «σώσει» δύο Κόκκινους, οι υποψήφιοι αυτής της ομάδας είναι τρεις και κάποιος θα χρειαστεί να μονομαχήσει για την παραμονή του.

Η συμπεριφορά του Benzy Καραντώνη απέναντι στην Μαντίσα Τσότα δείχνει να την έχει προβληματίσει. Υπάρχει συναίσθημα ή στρατηγική πίσω από τη στάση του;

Από την άλλη πλευρά, οι «Επαρχιώτες» προσπαθούν να καταλάβουν για ποιο λόγο οι «Αθηναίοι» δεν επέλεξαν να βγάλουν στην ψηφοφορία ένα θεωρητικά «δυνατό» μέλος τους για να έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει η Μαντίσα. Κάποιοι κάνουν λόγο για «δειλία»…

Στο αγώνα Επάθλου, οι Survivors θα πρέπει να αγωνιστούν σε δυάδες, σε μία διαδικασία που θυμίζει flag race. Το πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει αυτό θα το δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στο οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις, καθώς το τοπίο ακόμα είναι θολό, αναμένεται να κερδίσουν και πάλι οι Επαρχιώτες.

Αργότερα στο Συμβούλιο του Νησιού, ο Γιώργος Λιανός θα ανακοινώσει ποιοι είναι οι δύο παίκτες που έχουν σωθεί από την ψηφοφορία του κοινού με τον ΣΚΑΪ να υπόσχεται ανατροπές μέσα από το Δελτίο Τύπου και να κάνει λόγο για μια απρόσμενη αποχώρηση.

Όπως και να έχει, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η Μαντίσα θα σωθεί από το κοινό προς απογοήτευση των συμπαικτών της και από κει και πέρα το πιθανότερο είναι να σωθεί και η Όλγα, η οποία μπορεί να είναι χαμηλών τόνων, αλλά έχει ήδη σωθεί μία φορά από το κοινό.

Συνεπώς, όπως όλα δείχνουν Νίκος και Κωνσταντίνα θα οδηγηθούν σε μονομαχία για να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο Survivor με την παίκτρια των Επαρχιωτών - και λόγω τραυματισμού - να έχει περισσότερες πιθανότητες για να αποχωρήσει.