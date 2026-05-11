Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (11/5) τη δεύτερη ασυλία - Οι φιλίες που κλονίζονται

Νέα δεδομένα που κλονίζουν σχέσεις και αλλάζουν τις ισορροπίες δημιουργούνται μετά τη μεταγραφή των Ιωάννα Δεσύλλα και Μιλένα Σδρένια στο Survivor.

Η αδυναμία των Κόκκινων να σημειώσουν νίκη στο στίβο μάχης έχει πλήξει το ηθικό τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν σκέφτονται την επόμενη μέρα… Ο Νίκος Κάππος είναι για πολλοστή φορά υποψήφιος και στο νου του έχει την επόμενη μονομαχία.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor

Η Ιωάννα Δεσύλλα βρίσκεται από εχθές στους «Αθηναίους» και προσπαθεί να ενταχθεί, στην προσπάθειά της απομακρύνεται από τους Μπλε και την Αναστασία Στεργίου. Κοντά στην Ιωάννα βρίσκεται πλέον η Αριάδνη Δημητρέλου, όμως αυτή η απομάκρυνσή της κλονίζει τη φιλία της με την Αναστασία.

Η απόφαση της Ιωάννας να κοιμάται στην καλύβα της νέας της ομάδας είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι για την πρώην κολλητή της. Έφτασε το τέλος της φιλίας τους ή πρόκειται για μία παροδική κρίση; Το ζήτημα γίνεται βασικό θέμα συζήτησης στις δύο ομάδες, που βλέπουν την αλλαγή στις συμπεριφορές των κοριτσιών.

Το δεύτερο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας φέρνει, για ακόμα μία φορά, παλιούς συμμάχους αντιμέτωπους. Ποιοι θα δείξουν ψυχραιμία και θα πάρουν την πολυπόθητη νίκη; Στο Συμβούλιο του νησιού, όλα τα παράπονα έρχονται στην επιφάνεια ενώ η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να δώσει την επόμενη υποψηφιότητα.

Ποιος θα κερδίσει τη 2η ασυλία του Survivor σήμερα 11/5

Σύμφωνα με τα spoilers που κυκλοφορούν τη δεύτερη ασυλία κερδίζουν ξανά οι Επαρχιώτες και οι ηττημένοι Αθηναίοι θα πρέπει να δώσουν την επόμενη υποψηφιότητα.