Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (15/3) τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία

Με το δεξί ξεκίνησε η νέα αγωνιστική εβδομάδα του Survivor χθες Σάββατο (15/3) με τους Αθηναίους να παίρνουν τη νίκη στον πρώτο αγώνα ασυλίας.

Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να κάνουν δική τους τη δεύτερη ασυλία στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Κυριακή (15/3) στις 21.00, στον ΣΚΑΪ;

Ή θα χρειαστεί να βγάλουν ακόμα περισσότερους παίκτες στον τάκο, μετά και από τους νέους κανόνες που ανακοίνωσε χθες (14/3) ο Γιώργος Λιανός και αφορούν τις χαμένες ασυλίες;

Ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας είναι ο πρώτος υποψήφιος της εβδομάδας από την ομάδα των Επαρχιωτών. Ο ίδιος δήλωσε πως περίμενε ότι θα ψηφιστεί και ήθελε να βγει μπροστά αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις ήττες του.

Υπάρχουν άλλοι στην ομάδα που νιώθουν το ίδιο; Ο Σταύρος Φλώρος έχει στο μυαλό του πως, σε μία ενδεχόμενη δεύτερη ήττα, θα είναι σίγουρα υποψήφιος…

Στους Αθηναίους η Μαντίσα Τσότα προσπαθεί να τα βρει με την ομάδα της, δεν βλέπει όμως την ίδια ανταπόκριση από όλους… Οι Κόκκινοι, όσο βλέπουν τον διχασμό στην αντίπαλη ομάδα, νιώθουν ακόμα πιο σίγουροι για την επόμενη νίκη τους. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί εύκολα να αλλάξει…

Οι Μπλε, μετά από τη σαρωτική τους ήττα, προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν και να εστιάσουν στον δεύτερο αγώνα ασυλίας και όχι στις διαφορές της καλύβας!

Θα καταφέρουν να κάνουν την επάνοδο ή χρειάζεται χρόνος για να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί;

Η απάντηση είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και το τρέιλερ για το αποψινό επεισόδιο πως ναι, οι Επαρχιώτες θα μπορέσουν να ανασυγκροτηθούν και να κερδίσουν τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας.

Ωστόσο, μένει να δούμε εάν τα παραπάνω θα επαληθευτούν και στην πράξη, απόψε (15/3) στο νέο επεισόδιο του Survivor στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.